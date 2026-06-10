Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Velen zijn hem al vergeten, maar Bosko Sutalo ligt nog altijd drie jaar onder contract bij Standard. De centrale verdediger zou tijdens de zomervoorbereiding de kans moeten krijgen om Vincent Euvrard te overtuigen, al is een transfer ook een mogelijkheid.

Met Bruny Nsimba en Laurens Goemaere, en in afwachting van Dimitri Lavalée, heeft Standard Luik zijn zomermercato alvast goed op gang getrokken. En dan is er ook nog de uitgesproken interesse van de Rouches in Claudio Katunda, een andere centrale verdediger die tien jaar jonger is dan Lavalée en eveneens door andere Belgische clubs wordt gevolgd.

Na het aantrekken van een eerste offensieve versterking (de intussen ex-spits van Dender) vond Marc Wilmots dat de defensie deze zomer versterkt moet worden. Dat heeft te maken met de zware blessure van Josué Homawoo, die pas begin januari terug wordt verwacht, én met enkele mogelijke uitgaande transfers (Daan Dierckx door een gebrek aan speelminuten, Marlon Fossey bij een bod dat als hoog genoeg wordt gezien, bijvoorbeeld).

Bosko Sutalo ligt nog drie jaar onder contract bij Standard

Toch staat er in de defensie nog een speler onder contract bij Standard die door velen wat vergeten is en normaal gezien ook aanwezig zal zijn op de traditionele medische tests voor de voorbereiding, binnen een tweetal weken: Bosko Sutalo. De Kroatische centrale verdediger kwam in 2024 transfervrij over van Dinamo Zagreb, maar werd dit seizoen uitgeleend aan Cracovia in Polen, nadat hij vorige zomer nog meeging op stage met Standard in Le Touquet, onder Mircea Rednic.

Met 28 wedstrijden en meer dan 2.200 speelminuten achter zijn naam kende Sutalo een geslaagde uitleenbeurt. Hij verzamelde opnieuw veel matchritme en speeltijd bij een club die weliswaar maar één van zijn laatste vijftien competitiewedstrijden won en die kort voor het einde van het seizoen afscheid nam van zijn trainer: Luka Elsner, een naam die we aan de Maas ook nog kennen.

Een nieuwe kans bij de Rouches of slechts een tussenstap?

Bosko Sutalo ligt nog vast bij Standard tot 30 juni 2029 en is dus een optie voor Vincent Euvrard. Die zal tijdens de eerste trainingen van het nieuwe seizoen moeten inschatten of de 26-jarige rechtsvoetige centrale verdediger het niveau heeft om opnieuw een plek te veroveren in de defensie van Standard. Zijn laatste optreden voor de Rouches dateert van april 2025, tijdens de Europe Play-Offs.





Op de referentiesite Transfermarkt wordt Sutalo op 2 miljoen euro geschat (dat is ook het bedrag van de aankoopoptie die Cracovia niet lichtte). Als hij niet overtuigt, kan Sutalo ook een speler worden waarmee Standard nog een interessante som kan recupereren: hij staat in de top 10 van spelers met de hoogste marktwaarde binnen Stamnummer 16, onder meer dankzij zijn langdurige contract.

Zo’n transferbedrag zou bijvoorbeeld kunnen dienen om de linkerflank in de defensie te versterken, waar Gustav Mortensen intussen de enige overgebleven kandidaat is. Boli Bolingoli werd namelijk uit de A-kern gezet, net als Alexandro Calut, die zijn vertrek op Instagram aankondigde. Daarnaast zoekt de sportieve leiding in Luik ook naar een creatievere middenvelder, terwijl de komst van een winger evenmin uitgesloten is.