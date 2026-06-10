WK-LIVE 10/6: Om 18u30 geeft Alexis Saelemaekers uitleg
Foto: © photonews
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
WK-LIVE 10/6: Om 18u30 geeft Alexis Saelemaekers uitleg
Alexis Saelemaekers komt vandaag uitleg geven. Voor de winger van AC Milan is het de eerste keer dat hij erbij is op een wereldkampioenschap. Hij zal zijn verwachtingen en doelen straks meegeven.
Saelemaekers:
Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler
Tussen de 1248 spelers die geselecteerd zijn voor het WK zitten sowieso enkele mooie verhalen. Denk bijvoorbeeld aan dat van Wilguens Paugain: de flankverdediger van Zulte Waregem heeft flink moeten afzien om zich naar het hoogste niveau te knokken. (Lees meer)
Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK
Enkele dagen geleden maakte Ali Maamar zijn grote debuut bij de Marokkaanse nationale ploeg. Zijn droom gaat nu verder, want hij zal wel degelijk met de Leeuwen van de Atlas meegaan naar het WK. (Lees meer)
Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"
Rudi Garcia leidt de Rode Duivels naar het WK, maar hij was niet de enige piste na het ontslag van Domenico Tedesco. Sérgio Conceição onthult nu dat hij België ook naar het toernooi had kunnen leiden. (Lees meer)
Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle
De Rode Duivels hebben hun eerste echte training in Seattle afgewerkt, maar helemaal zonder zorgen verliep die niet. Jérémy Doku moest vroeg naar binnen, terwijl ook het WK-programma nog werd aangepast. (Lees meer)
FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning
De start van het WK is donderdagavond al, maar rond het Aztekenstadion, waar de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika wordt gespeeld, is de spanning de voorbije uren flink opgelopen. (Lees meer)
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief