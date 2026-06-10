WK-LIVE 10/6: Om 18u30 geeft Alexis Saelemaekers uitleg

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 10/6: Om 18u30 geeft Alexis Saelemaekers uitleg
Foto: © photonews
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Johan Walckiers

WK-LIVE 10/6: Om 18u30 geeft Alexis Saelemaekers uitleg

Alexis Saelemaekers komt vandaag uitleg geven. Voor de winger van AC Milan is het de eerste keer dat hij erbij is op een wereldkampioenschap. Hij zal zijn verwachtingen en doelen straks meegeven.

Saelemaekers: 

 

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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