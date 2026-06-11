'De eerste toptransfer is een feit en... het is meteen prijs voor Bayern München en Vincent Kompany'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'De eerste toptransfer is een feit en... het is meteen prijs voor Bayern München en Vincent Kompany'
Foto: © photonews

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De eerste Duitse toptransfer lijkt (zo goed als) een feit. Nathaniel Brown gaat Eintracht Frankfurt verlaten. De 22-jarige flankverdediger zet zijn carrière verder onder de vleugels van… Vincent Kompany.

De zomermercato opent officieel pas op één juni de deuren, maar de clubs zijn momenteel al volop bezig met (de voorbereidingen van) de transfers. In Duitsland is de eerste toptransfer ondertussen zo goed als rond.

Bayern München en Vincent Kompany halen hun slag thuis. Der Rekordmeister plukt Nathaniel Brown weg bij Eintracht Frankfurt. Momenteel zetten beide teams de punten en komma's op de juiste plaatsen. Al laat BILD weten dat de deal helemaal rond is.

65 miljoen euro

Bayern München betaalt 65 miljoen euro - de bonussen zijn inbegrepen - om Brown naar Beieren te halen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertig miljoen euro. Al had de vijfvoudig Duits international wél een contract tot medio 2030 bij Die Adler.

Brown werd opgeleid bij 1.FC Nürnberg en maakte in 2024 voor een slordige vijf miljoen euro de overstap naar Frankfurt. Daar ontbolsterde de Duitser met Amerikaanse roots zich tot absolute sterkhouder.

Bayern München troeft enkele andere topclubs af


Zijn volgende hoofdstuk ligt in München. Brown zet na het WK zijn krabbel onder een meerjarige overeenkomst bij Der Rekordmeister. Kompany krijgt er op die manier een extra wapen bij. De flankverdediger laat de voorstellen van onder meer Chelsea FC en Liverpool FC links liggen.

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