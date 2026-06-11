Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 535

Het WK moet nog beginnen, maar ondertussen zijn sommige ploegen ook al begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Kortrijk stond de eerste training op het programma op donderdagvoormiddag.

Van maandag 8 juni tot en met 10 juni stonden de medische en fysieke testen op het programma bij Kortrijk. Op donderdag 11 juni stond dan weer de eerste veldtraining gepland. "Supporters krijgen vervolgens op zaterdag 13 juni de kans om de spelers van dichtbij aan het werk te zien tijdens de eerste open training", aldus De Kerels in een persbericht.

"Die vindt plaats op het vierde veld van de KVK Jeugdacademie. De toegang is uiteraard volledig gratis. Naast de training zijn er ook eet- en drankstanden voorzien, zodat supporters in een gezellige sfeer opnieuw kunnen kennismaken met de ploeg."

KV Kortrijk begint al aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen

Maar de pers was al aanwezig op de eerste 'gewone' training van Kortrijk. Daarop nam onder meer coach Michiel Jonckheere het woord over de ambities richting dat nieuwe seizoen. Promovendus Kortrijk wil geen mal figuur slaan in de Jupiler Pro League, zoveel is duidelijk.

"Het is altijd een klein beetje een eerste schooldag-gevoel, maar ik word niet snel nerveus", aldus Jonckheere bij Sporza. "Voor veel mensen lijkt het vroeg, maar voor ons is het een lange vakantie geweest van midden april tot nu. Dat is toch een tijdje. Er zijn veel spelers die blij zijn dat het opnieuw begint."

KV Kortrijk op zoek naar versterkingen om doelen waar te maken

"Mijn insteek en die van de club is niet om zomaar blij te zijn met de redding als promovendus. Als we vijftiende worden, zullen we niet zomaar tevreden zijn", is Jonckheere duidelijk. "Op dit moment willen we meer. We zijn een club die iets willen betekenen in eerste klasse en we zijn een club met traditie."

"We moeten onszelf wapenen om een stabiel seizoen te willen realiseren. Daarvoor zullen we ons nog moeten versterken, daarover moeten we niet rond de pot draaien", geeft hij ook meteen nog een boodschap richting het bestuur van KV Kortrijk. Benieuwd of er snel versterking komt ...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Michiel Jonckheere

Meer nieuws

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

15:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

15:00
DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

15:00
8
WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

15:02
1
'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

14:30
1
DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

13:30
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

12:00
KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

13:00
1
Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

12:30
Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" Interview

Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

11:40
3
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

11:20
8
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

11:00
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

10:30
2
'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

10:00
2
PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

09:30
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

09:15
DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

09:00
1
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
1
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
9
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
17
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
3
KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

16:52
1
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
2
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
9
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Standard verliest een van zijn grootste talenten FELIX25 FELIX25 over DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken FELIX25 FELIX25 over DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller laszlo laszlo over 'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant' Tanker Tanker over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Dantie Dantie over Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" FCB vo altijd FCB vo altijd over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart Raymond Goethals! Raymond Goethals! over KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan bompi55 bompi55 over WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved