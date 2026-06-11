Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen

Het WK moet nog beginnen, maar ondertussen zijn sommige ploegen ook al begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Kortrijk stond de eerste training op het programma op donderdagvoormiddag.

Van maandag 8 juni tot en met 10 juni stonden de medische en fysieke testen op het programma bij Kortrijk. Op donderdag 11 juni stond dan weer de eerste veldtraining gepland. "Supporters krijgen vervolgens op zaterdag 13 juni de kans om de spelers van dichtbij aan het werk te zien tijdens de eerste open training", aldus De Kerels in een persbericht.

"Die vindt plaats op het vierde veld van de KVK Jeugdacademie. De toegang is uiteraard volledig gratis. Naast de training zijn er ook eet- en drankstanden voorzien, zodat supporters in een gezellige sfeer opnieuw kunnen kennismaken met de ploeg."

KV Kortrijk begint al aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen

Maar de pers was al aanwezig op de eerste 'gewone' training van Kortrijk. Daarop nam onder meer coach Michiel Jonckheere het woord over de ambities richting dat nieuwe seizoen. Promovendus Kortrijk wil geen mal figuur slaan in de Jupiler Pro League, zoveel is duidelijk.

"Het is altijd een klein beetje een eerste schooldag-gevoel, maar ik word niet snel nerveus", aldus Jonckheere bij Sporza. "Voor veel mensen lijkt het vroeg, maar voor ons is het een lange vakantie geweest van midden april tot nu. Dat is toch een tijdje. Er zijn veel spelers die blij zijn dat het opnieuw begint."

KV Kortrijk op zoek naar versterkingen om doelen waar te maken

"Mijn insteek en die van de club is niet om zomaar blij te zijn met de redding als promovendus. Als we vijftiende worden, zullen we niet zomaar tevreden zijn", is Jonckheere duidelijk. "Op dit moment willen we meer. We zijn een club die iets willen betekenen in eerste klasse en we zijn een club met traditie."





"We moeten onszelf wapenen om een stabiel seizoen te willen realiseren. Daarvoor zullen we ons nog moeten versterken, daarover moeten we niet rond de pot draaien", geeft hij ook meteen nog een boodschap richting het bestuur van KV Kortrijk. Benieuwd of er snel versterking komt ...