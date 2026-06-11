DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

KRC Genk heeft beet. Jeppe Erenbjerg ruilt de Elindus Arena voor de CEGEKA-Arena en trekt van Zulte Waregem naar Limburg. Hij tekende er een meerjarig contract en moet voor meer daadkracht op het middenveld zorgen richting Europees voetbal.

"Jeppe Erenbjerg is de eerste zomeraanwinst van KRC Genk. De 26-jarige Deen komt over van Zulte Waregem en tekent een contract tot de zomer van 2030 in de Cegeka Arena", opende KRC Genk op donderdag een persbericht op de eigen webstek.

"Met Erenbjerg haalt KRC Genk een speler in huis die de Belgische competitie kent en meteen inzetbaar is. De offensieve middenvelder koppelt statistieken aan loopvermogen, spelintelligentie en tactische flexibiliteit. Een profiel dat past bij de ambitie van blauw-wit om opnieuw vol mee te strijden aan de top."

Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem naar KRC Genk voor vierjarig contract

"Afgelopen seizoen was Erenbjerg goed voor 13 doelpunten en 5 assists in de Jupiler Pro League. Daarmee bevestigde hij de sterke statistieken die hij eerder ook in de Challenger Pro League en in Denemarken liet optekenen."

Erenbjerg zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Voor mij voelt dit als de juiste stap op het juiste moment. KRC Genk is een club met een duidelijke identiteit, veel ambitie en een manier van voetballen die bij mij past. Ik heb de Belgische competitie leren kennen en weet wat er gevraagd wordt."

Jeppe Erenbjerg wil zijn ervaring en drive gebruiken bij KRC Genk

"Nu wil ik mijn ervaring en drive gebruiken om hier voor de prijzen te spelen. Ik ben klaar om mijn truitje nat te maken voor KRC Genk en voor de supporters", aldus de aanvallende middenvelder in een eerste reactie bij de Limburgers.





Ook Dimitri de Condé is blij dat Erenbjerg al vroeg in de mercato de overstap naar Limburg maakt: “Jeppe brengt iets wat elke ploeg zoekt: bewezen rendement. Hij heeft zowel in Denemarken als in België aangetoond dat hij beslissend kan zijn met doelpunten en assists."

"We halen een speler binnen die klaar is om vanaf dag één een meerwaarde te zijn voor onze groep. Op het veld en ernaast. Daarom is het extra waardevol dat hij de voorbereiding van bij de start kan aanvatten", ziet de Technisch Directeur het zitten.

Volgens onze informatie toonden ook Royal Antwerp FC en Standard concrete interesse in Erenbjerg. The Great Old en De Rouches hebben volgend seizoen het één en ander recht te zetten en wilden dat met onder meer Erenbjerg gaan doen.

KRC Genk troeft Antwerp en Standard af

Antwerp polste naar de voorwaarden van Erenbjerg bij Zulte Waregem en naar de interesse van de speler in een verhuis. Standard heeft dan weer nog geen move gemaakt. KRC Genk werd vervolgens toegevoegd aan het lijstje van geïnteresseerden en zij werden snel concreet, met deze transfer tot gevolg.

Zulte Waregem haalde Erenbjerg in 2024 weg bij het Deense B.93. Essevee betaalde toen slechts 300.000 euro. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro, maar Zulte Waregem vangt (meer) dan het dubbele voor hem.