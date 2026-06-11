DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2543

Hij is Marokkaans jeugdinternational en wordt gevolgd door meerdere grote Europese clubs: Ilian Hadidi (17) verlengt zijn contract bij Standard niet. Zijn overeenkomst loopt af op 30 juni. Hij viel dit seizoen op bij de U18 en maakte ook al enkele keren zijn opwachting bij de U23.

Aernout Van Lindt

Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

Het zat al even in de pijplijn, maar nu is het helemaal complete en officieel: Hadidi trekt van Standard naar Feyenoord. Ook Club Brugge zag wel wat in het talent van de Rouches, maar het is dus toch een trip naar het buitenland geworden voor de jongeling.

"Na tien jaar in de jeugdopleiding van Standard de Liège te hebben gespeeld, voelt de overstap naar Feyenoord als een prachtige volgende stap in mijn voetbalcarrière. Ik ben onder de indruk van de faciliteiten hier en kan niet wachten om iedereen te laten zien wat ik in huis heb", aldus Hadidi zelf in een eerste reactie.

Hij is Marokkaans jeugdinternational en wordt gevolgd door meerdere grote Europese clubs: Ilian Hadidi (17) verlengt zijn contract bij Standard niet. Zijn overeenkomst loopt af op 30 juni. Hij viel dit seizoen op bij de U18 en maakte ook al enkele keren zijn opwachting bij de U23.

Alle Belgische (en Europese) clubs zitten met hetzelfde dilemma bij jongeren die op de leeftijd komen om door te breken bij de profs: hen doorschuiven naar de A-kern, of beslissen om niet verder te gaan met hen.

Ilian Hadidi maakt de beslissing

Die keuzes worden soms puur sportief gemaakt, maar vaak spelen ook financiële factoren mee. En net dat wil Marc Wilmots niet langer zien bij Standard. Hij verklaarde onlangs nog in het RTL Sports-programma "Dans le Vestiaire" dat stamnummer 16 in het verleden te snel te grote contracten gaf aan jonge spelers, die zich daardoor al "gearriveerd" waanden terwijl hun profcarrière eigenlijk nog maar net begon.

De Sportief Drecteur van Standard heeft daarom loonschalen ingevoerd voor de salarissen die in contracten worden beloofd, en iedereen zal zich daaraan moeten houden. Ook als een speler wordt omschreven als een enorm talent en al gevolgd wordt door enkele grote clubs in Europa, waaronder Feyenoord, dat als favoriet wordt genoemd om hem binnen te halen. Marc Wilmots week dus ook niet af van zijn regel voor Ilian Hadidi, die op 30 juni einde contract is en van wie de uitgesproken droom was om bij de eerste ploeg te spelen bij de Rouches.

Ilian Hadidi verlaat Standard transfervrij... richting Feyenoord?

De 17-jarige aanvallende middenvelder kreeg volgens Voetbalkrant.com en Walfoot.be nochtans de kans om al vanaf de zomerstage aan te sluiten bij de A-kern. Die voorbereiding start op 25 juni met de traditionele fysieke en medische tests, waarna hij Vincent Euvrard zou kunnen proberen te overtuigen om, net als Charli Spoden en René Mitongo, de stap naar de eerste ploeg te zetten.

Een voorstel dat Ilian Hadidi en zijn entourage hebben geweigerd: zij kozen voor een nieuw project in het buitenland. Standard bleef op zijn beurt trouw aan de ingeslagen weg en ging niet mee in een opbod voor de Marokkaanse jeugdinternational, die een sterk seizoen achter de rug heeft bij de U18 van Standard en ook al enkele keren opdook bij de U23 in 1e Nationale (ACFF). Hadidi kwam in 2016 over van Seraing en zal stamnummer 16 tien jaar later dus verlaten als vrije speler.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

15:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

15:00
WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

15:02
1
'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant'

14:30
1
Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen

Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen

14:00
1
DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

13:30
KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

13:00
1
Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

12:30
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

12:00
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

10:30
2
Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" Interview

Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

11:40
3
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

11:20
8
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

11:00
'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

10:00
2
PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

09:30
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

09:15
DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

09:00
1
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
1
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
9
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
3
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
2
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
9
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Standard verliest een van zijn grootste talenten FELIX25 FELIX25 over DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken FELIX25 FELIX25 over DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller laszlo laszlo over 'Club Brugge wil miljoenen uitgeven voor Scandinavische groeibriljant' Tanker Tanker over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Dantie Dantie over Deze JPL-club is al aan ... voorbereiding nieuw seizoen begonnen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" FCB vo altijd FCB vo altijd over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart Raymond Goethals! Raymond Goethals! over KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan bompi55 bompi55 over WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved