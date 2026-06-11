DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

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Hij is Marokkaans jeugdinternational en wordt gevolgd door meerdere grote Europese clubs: Ilian Hadidi (17) verlengt zijn contract bij Standard niet. Zijn overeenkomst loopt af op 30 juni. Hij viel dit seizoen op bij de U18 en maakte ook al enkele keren zijn opwachting bij de U23.