KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KRC Genk zou een heel mooie slag kunnen slaan
Foto: © photonews

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Racing Genk zou een eerste bod hebben uitgebracht op Elias Filet, een 24-jarige Frans-Martinikaanse aanvaller die dit seizoen in de Zwitserse competitie al twintig keer scoorde. Ook Celtic Glasgow en FC Lorient zouden belangstelling tonen voor de in Parijs geboren spits.

Jeppe Erenbjerg werd de eerste aanwinst van KRC Genk. Die deal werd op donderdagmiddag officieel gemaakt. En het zou zomeer kunnen dat er snel nog meer aanwinsten gaan volgen, want Dimitri De Condé is naarstig op zoek naar nieuwe versterkingen. 

De Limburgers willen niet gaan talmen na het mislopen van de Champions Play-offs... én het Europese ticket op het einde van het seizoen, dat via de Europese barrage naar AA Gent ging. "We hebben nu een heel jaar om te bouwen en er de patronen in te slepen", gaf Nicky Hayen daarover toen aan.

KRC Genk aast nu ook op Elias Filet

Genk wil zich duidelijk versterken en zou volgens de info van Sky Sports Zwitserland zijn zinnen al hebben gezet op Elias Filet. De Frans-Martinikaanse spits, geboren in Parijs, kwam in januari 2025 transfervrij over van Istra (Kroatië) naar FC Aarau en ontpopte zich tot een van de offensieve revelaties in Zwitserland, met twintig goals en vijf assists in 34 duels in de Challenge League.

Dat wekte interesse in Limburg, waar na vergevorderde gesprekken met de 24-jarige centrumspits al een eerste bod zou zijn neergelegd. Genk is echter niet alleen in de race, want Celtic Glasgow wil naar verluidt eerst een persoonlijk akkoord bereiken met de speler vooraleer het de onderhandelingen met FC Aarau opstart.

Genk aast op een trefzekere spits uit de Zwitserse competitie

Nog steeds volgens de informatie van Sky Sports Zwitserland zal ook FC Lorient de komende dagen een offensief lanceren. Racing Genk zou dus een kleine voorsprong hebben door als eerste een bod neer te leggen, maar de concurrentie dreigt de komende dagen fors toe te nemen.

Met een contract tot 30 juni 2027 en een waardebepaling van 600.000 euro op referentiesite Transfermarkt, zou Elias Filet voor Genk een productieve én betaalbare aanwinst kunnen zijn... tenzij een biedingsoorlog de prijs opdrijft of de spits voor een ander project dan dat van de Limburgers kiest.

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