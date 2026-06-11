'Manchester City betaalt méér dan honderd miljoen (!) euro voor sterkhouder van andere Premier League-club'

Manchester City mikt volgend seizoen opnieuw op het allerhoogste. Een nieuwe coach moet de blauwhemden naar Engelse én Europese successen leiden. Die oefenmeester zal alvast beroep kunnen doen op een héél gegeerde versterking.

De Engelse media weten dat Manchester City héél dicht bij de transfer van Elliot Anderson staat. De 23-jarige middenvelder is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot één van de smaakmakers in de Premier League.

Anderson heeft een lopend contract tot medio 2029 bij Nottingham Forest, maar de speler wil een stap hogerop zetten. En de topclubs staan voor hem in de rij. Alle gekende Engelse topclubs informeerden al naar zijn voorwaarden.

Manchester City heeft Elliot Anderson bijna beet

Al is het Manchester City die héél dicht bij een handtekening van Anderson staat. The Citizens hebben ondertussen een persoonlijk akkoord - de speler wees voorstellen van onder meer Arsenal FC, Liverpool FC en Aston Villa af - met de negenvoudig Engels international.

Al speelt Nottingham Forest het spelletje héél hard. The Tricky Trees willen meer dan honderd miljoen euro op tafel zien verschijnen vooraleer ze instemmen met een transfer. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Anderson op 75 miljoen euro.

Prijskaartje van méér dan honderd miljoen (!) euro



Manchester City heeft er echter alle belang bij om snel te handelen. Anderson zal zo goed als zeker een basispion zijn op het WK. En dan kan zo'n vraagprijs héél nog nog een pak hoger worden…



Het is overigens niet de enige versterking die op de lijst van The Citizens staat. Ook João Neves van PSG en Sandro Tonali van Newcastle United worden nadrukkelijk genoemd als versterking. Met één doel: Arsenal FC opnieuw van de Engelse troon stoten.

