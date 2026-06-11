'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

Charles Vanhoutte staat in de belangstelling van Feyenoord. De Rode Duivel - die niet mee mag naar het WK - zou van Nice naar Nederland kunnen trekken. Sterke man Rigaux wil daar snel de nodige transfers gaan verwezenlijken, zoveel is ondertussen duidelijk.

Een paar weken geleden streden twee historische clubs uit de Franse competitie om het recht om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te spelen. OGC Nice, 16e in Ligue 1 en naar de barrage voor behoud verwezen, nam het op tegen AS Saint-Étienne, dat de promotieplay-offs vanuit Ligue 2 had gewonnen.

Er stond ook een Belgisch onderonsje op het veld: Charles Vanhoutte, die bij de aftrap op de bank zat, en Lucas Stassin, die in de basis stond. OGC Nice trok uiteindelijk ruim aan het langste eind. De Adelaars hadden weinig moeite met Les Verts: 4-1. De heenmatch, dinsdag in Geoffroy-Guichard, was op 0-0 geëindigd.

OGC Nice blijft in Ligue 1

Een verlengd verblijf op die manier voor OGC Nice. Terwijl Stassin ondertussen luidop aan een transfer denkt, omdat hij niet naar de Ligue 1 mag, kon dat bekenenen dat we Vanhoutte ook volgend seizoen nog in Frankrijk zouden zien. Maar dat is lang geen zekerheid meer.

De 27-jarige Charles Vanhoutte kan volgens Het Laatste Nieuws namelijk rekenen op concrete interesse van Feyenoord. De Nederlandse topclub, waar Dévy Rigaux technisch directeur is, heeft al een eerste bod neergelegd bij OGC Nice. De verwachting is dat beide clubs er zullen uitgeraken. Feyenoord ziet in Vanhoutte een leider op het middenveld voor komend seizoen.

Charles Vanhoutte is vragende partij voor een transfer

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Vanhoutte zelf zou ook open staan voor de transfer na een moeizaam seizoen bij OGC Nice, weet de krant te melden. Ook RSC Anderlecht toonde al interesse in Vanhoutte, maar lijkt er dus naast te grijpen aangezien Feyenoord de forcing voert voor de speler. Afgelopen seizoen kwam Vanhoutte tot 2 assists in 26 gespeelde wedstrijden voor Nice. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen zeven miljon euro.