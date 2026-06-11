WK-LIVE 11/6
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen
Donderdagavond begint het WK met een pittige wedstrijd tussen Zuid-Afrika en thuisland Mexico. Binnen enkele dagen beginnen de Rode Duivels eraan tegen Egypte. Ook de toplanden staan ondertussen allemaal te dringen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. (Lees meer)
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt
Edouard Nys (21) is de 'andere' Belg in de MLS, minder bekend en met reden: op zijn 18e trok hij naar de Verenigde Staten en hij speelt momenteel bij de reserven van FC Dallas. De in Dottenijs geboren speler sprak met Walfoot in de aanloop naar het WK 2026. (Lees meer)
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