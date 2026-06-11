WK-LIVE 11/6

Redactie
| Reageer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

Donderdagavond begint het WK met een pittige wedstrijd tussen Zuid-Afrika en thuisland Mexico. Binnen enkele dagen beginnen de Rode Duivels eraan tegen Egypte. Ook de toplanden staan ondertussen allemaal te dringen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. (Lees meer)

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

Edouard Nys (21) is de 'andere' Belg in de MLS, minder bekend en met reden: op zijn 18e trok hij naar de Verenigde Staten en hij speelt momenteel bij de reserven van FC Dallas. De in Dottenijs geboren speler sprak met Walfoot in de aanloop naar het WK 2026. (Lees meer)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
5
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
1
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
6
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
2
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
6
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
2
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
35
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1
KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

16:52
1
Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

16:12
Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

15:47
'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

15:20
3
Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

14:56
3
'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

14:12
'Union doet bod op target van KRC Genk'

'Union doet bod op target van KRC Genk'

13:29
Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

12:50
Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

12:20
1
Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 21:00 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast' Essevee for ever Essevee for ever over 'KRC Genk staat op het punt om smaakmaker uit JPL binnen te halen' Bork Bork over Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee Bork Bork over "Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs VoetbalGeenBijzaak VoetbalGeenBijzaak over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet Standard 2.0 Standard 2.0 over Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus" Goro Goro over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart roeienongt roeienongt over Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte roeienongt roeienongt over OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor André Coenen André Coenen over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved