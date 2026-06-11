WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Infantino schudt kritiek van zich af
“De laatste weken zijn er drie thema’s die telkens terugkomen: Iran, visa en ticketprijzen. Dat zijn zaken die niet veel met voetbal te maken hebben, maar waar we wel mee geconfronteerd worden in onze gastlanden en de wereld", aldus Infantino in een persconferentie vlak voor het WK.
“Zonder Trump was het organiseren van het toernooi in de VS onmogelijk geweest. Ik heb een goede relatie met Trump. Je spreekt over de grootste macht van de wereld. Hij begrijpt als geen ander wat het organiseren van het WK betekent", tekende Het Laatste Nieuws verder nog op.
Engeland maakt indruk in oefenduel
Voor de oefenwedstrijd tussen Engeland en Costa Rica brak er een onweer uit, met felle regenval. Daardoor moest de wedstrijd zelfs met een uur worden uitgesteld - iets waar we ook op het WK hier en daar toch rekening zullen mee moeten houden? Het hield de Engelsen wel niet uit hun flow.
Declan Rice kon voor de rust de 1-0 maken, een elfmeter werd door de VAR geannuleerd. Na de pauze kwam die elfmeter er wel en kon Gordon er vanop de stip 2-0 van maken. In het absolute slot tekende Ollie Watkins nog voor de 3-0. Een deugddoende overwinning, goed voor het vertrouwen van The Three Lions.
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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