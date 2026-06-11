WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

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WK-LIVE 11/6: Kat van Bart De Wever doet voorspelling

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Portugal wint oefenwedstrijd vlak voor start WK

Portugal kon een oefenmatch vlak voor het WK winnend afsluiten. Akor Adams wiste een openingstreffer van Pedro Neto uit, maar Francisco Conceição zorgde alsnog voor de 2-1 tussen beide landen. Daardoor is de laatste voorbereiding van de Portugezen toch nog op een goede manier afgesloten, nu het WK toch wel snel aan het naderen is.

Voor Cristiano Ronaldo was het een frustrerende avond. Na een dik uur werd hij vervangen met een knuffel door Roberto Martinez. Portugal vliegt op 12 juni naar Amerika. De eerste groepsmatch is op 17 juni, tegen Congo. Nadien volgen Oezbekistan (23 juni) en Colombia (28 juni). 

Aernout Van Lindt

Ivoorkust zonder fans naar het WK

Ivoorkust zal zonder supporters uit eigen land spelen op het WK. De Ivoriaanse supporters hebben geen visum kunnen krijgen voor de Verenigde Staten. En dus hebben ze ervoor gekozen om niemand te laten afreizen, weet het Franse persbureau AFP.

"De supporters hebben afgezien van de reis omdat de Amerikaanse regering geen supporters uit bepaalde landen, waaronder Ivoorkust, op haar grondgebied wil zien. De Verenigde Staten zijn duidelijk tegen ons geweest door te zeggen dat ze onze supporters niet wilden zien", klinkt het bij Julien Kouadio Adonis, voorzitter van het Nationaal Comité van Supporters van de Olifanten.

Aernout Van Lindt

Betogingen in Mexico Stad voor start openingswedstrijd

Het zou wel eens een interessant WK kunnen worden, ook omwille van wat er naast het veld gaat gebeuren. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika geeft alvast aanleiding voor heel wat protesten. Er zouden niet minder dan acht groeperingen betogen tijdens de openingswedstrijd.

In Mexico-Stad demonstreren leerkrachten ondertussen al in de buurt van het stadion voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook vervoersmaatschappijen en verschillende andere belangengroepen zouden zich gedurende de donderdag aansluiten bij de zaak. Voorlopig verloopt alles vredevol en de politiediensten waken over de goede afloop met oog ook op de openingswedstrijd van het WK.

Aernout Van Lindt

Penders mag de bar van het hotel niet in

Mike Penders is met zijn 20 jaar de jongste speler in de kern van de Rode Duivels op het WK. Louter een weetje? Niet helemaal: het maakt hem ook de enige Belgische speler die de leeftijdsgrens van 21 jaar niet haalt – de wettelijke minimumleeftijd, door de overheid vastgelegd, om legaal een bar te mogen betreden.

De Strasbourg-doelman kan dus niet alleen geen druppel alcohol drinken in de hotelbar samen met zijn ploegmaats, hij mag er tijdens zijn verblijf zelfs niet doorheen lopen, ook al consumeert hij niets. Als de Belgen wereldkampioen zouden worden, dan kan hij in België natuurlijk wel alles inhalen ...

Aernout Van Lindt

Marokko ziet twee belangrijke spelers uitvallen

Na Brazilië en Nederland wordt ook Marokko getroffen door blessureleed in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nayef Aguerd en Abde Ezzalzouli zullen niet deelnemen aan het WK 2026: een flinke domper voor de Leeuwen van de Atlas.

De laatste medische evaluaties hebben bevestigd dat ze niet fit raken voor het toernooi. Een tegenslag die de Schaarbeekse bondscoach Mohamed Ouahbi enkele dagen voor de eerste wedstrijd graag had vermeden. Marokko verliest zo twee ervaren krachten.

Twee nieuwe spelers bij de selectie van Marokko

Om die afwezigheden op te vangen, heeft de bondscoach Marwane Saadane en Amine Sbaï opgeroepen. Beide spelers sluiten in de laatste rechte lijn aan bij de groep en zullen proberen hun steentje bij te dragen als de kans zich voordoet.

Aernout Van Lindt

FIFA verandert regels na zaak met Charleroi

Vanaf januari 2027 veranderen de regels rond internationale transfers. De FIFA kondigde woensdag aan dat ze een nieuw reglement heeft goedgekeurd, uitgewerkt na maandenlange gesprekken met vertegenwoordigers van spelers en clubs.

Een zaak die teruggaat tot 2014

Die hervorming is rechtstreeks gelinkt aan de zaak-Lassana Diarra. De voormalige Franse international vocht jarenlang bepaalde regels aan die werden toegepast bij zijn vertrek bij Lokomotiv Moskou. Nadat de Belgische justitie zich over het dossier had gebogen, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat verschillende bepalingen van de FIFA in strijd waren met het recht van de Europese Unie.

In 2014 verliet Diarra Lokomotiv Moskou na een conflict met de club. Lokomotiv eiste vervolgens een zware schadevergoeding en Charleroi zag af van zijn komst, uit vrees om mee in het dossier betrokken te raken.

Aernout Van Lindt

Maximus - kat van Bart De Wever - gaat voorspellen wie het WK wint

Ook de kat van Bart De Wever - Maximus - waagt zich aan het wereldkampioenschap. De pronostiek voor de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is alvast gegeven. En het eten in het bakje dat bij Mexico stond was duidelijk lekkerder volgens de kat.

Octopus Paul was het eerste en bekendste voorbeeld tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika, daarna volgden onder andere cavia’s, uilen, en haaien. En nu springt dus ook Maximus op die trend. Ook in andere landen zijn er alweer heel wat dieren die inzetten op die trend. Benieuwd of Maximus het bij het juiste einde zal hebben.

Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is

Donderdagavond opent het WK 2026 officieel met Mexico - Zuid-Afrika om 21 uur Belgische tijd. Mét een Belgische primeur én een remake van de openingswedstrijd van zestien jaar geleden in Zuid-Afrika. Redenen om te kijken zijn er genoeg ... (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Infantino schudt kritiek van zich af

“De laatste weken zijn er drie thema’s die telkens terugkomen: Iran, visa en ticketprijzen. Dat zijn zaken die niet veel met voetbal te maken hebben, maar waar we wel mee geconfronteerd worden in onze gastlanden en de wereld", aldus Infantino in een persconferentie vlak voor het WK.

“Zonder Trump was het organiseren van het toernooi in de VS onmogelijk geweest. Ik heb een goede relatie met Trump. Je spreekt over de grootste macht van de wereld. Hij begrijpt als geen ander wat het organiseren van het WK betekent", tekende Het Laatste Nieuws verder nog op.

Aernout Van Lindt

Engeland maakt indruk in oefenduel

Voor de oefenwedstrijd tussen Engeland en Costa Rica brak er een onweer uit, met felle regenval. Daardoor moest de wedstrijd zelfs met een uur worden uitgesteld - iets waar we ook op het WK hier en daar toch rekening zullen mee moeten houden? Het hield de Engelsen wel niet uit hun flow.

Declan Rice kon voor de rust de 1-0 maken, een elfmeter werd door de VAR geannuleerd. Na de pauze kwam die elfmeter er wel en kon Gordon er vanop de stip 2-0 van maken. In het absolute slot tekende Ollie Watkins nog voor de 3-0. Een deugddoende overwinning, goed voor het vertrouwen van The Three Lions.

 

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Net als de vorige edities is er ook voor dit WK een pronostiek bij Voetbalkrant.com. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten. En u kan er zelfs een heel leuke prijs mee gaan winnen. (Lees meer)

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

Donderdagavond begint het WK met een pittige wedstrijd tussen Zuid-Afrika en thuisland Mexico. Binnen enkele dagen beginnen de Rode Duivels eraan tegen Egypte. Ook de toplanden staan ondertussen allemaal te dringen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. (Lees meer)

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

Edouard Nys (21) is de 'andere' Belg in de MLS, minder bekend en met reden: op zijn 18e trok hij naar de Verenigde Staten en hij speelt momenteel bij de reserven van FC Dallas. De in Dottenijs geboren speler sprak met Walfoot in de aanloop naar het WK 2026. (Lees meer)

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Voor heel wat spelers uit de huidige generatie Rode Duivels is het WK in de Verenigde Staten meer dan zomaar een tornooi. Voor sommigen is het de bekroning van een droom die al sinds hun jeugd leeft. Dat geldt zeker voor Koni De Winter, die in Seattle beseft hoe ver hij de voorbije jaren is geraakt. (Lees meer)

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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