Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld
Foto: © photonews
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Hij doet er alles aan om eerder fit te zijn, maar het ziet er naar uit dat Zeno Debast dan toch de hele groepsfase gaat missen. Momenteel maakt bondscoach Rudi Garcia daar zich echter niet al te veel zorgen over.

De vraag is niet of Debast fit geraakt dit toernooi, maar wel wanneer. De verdediger van Sporting werkt nog steeds individueel en mag nog niet op een balletje trappen. Tijdens de training van donderdag fietste hij wat aan de rand van het veld vooraleer hij binnen aan verstevingsoefeningen ging werken.

Hijzelf hoopt nog altijd om tegen de match tegen Nieuw-Zeeland fit te zijn en wat matchritme te kunnen opdoen, maar bij de staf willen ze vooral geen risico op een herval riskeren. Hij wordt dus met alle zorg omringd.

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich evenwel niet al te veel zorgen. De twee tests van Nathan Ngoy tegen Kroatië en Tunesië hebben hem gerustgesteld. En ook Brandon Mechele deed het goed in de oefenpot tegen Tunesië.

Toch nog niet zeker of Onana op het middenveld start

De verwachting is dat Ngoy tegen Egypte zal starten naast Arthur Theate. Garcia verkiest immers een linksvoetige naast een rechtsvoetige. 


Het is trouwens nog niet zeker hoe het middenveld gestoffeerd gaat worden. Daar wil Garcia mogelijk roteren op één positie. Tielemans en De Bruyne zijn zeker van hun plaats, maar daarna gaat het tussen Vanaken en Onana.

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