Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada heeft zijn WK niet geopend met de gedroomde overwinning, maar ook niet met een nieuwe ontgoocheling. Tegen Bosnië en Herzegovina leken de Canadezen lang op weg naar alweer een nederlaag op een Wereldbeker, tot invaller Cyle Larin in het slot alsnog voor een verdiend punt zorgde: 1-1.

Voor eigen volk in Toronto begon Canada nochtans gretig. De thuisploeg trok meteen naar voren en creëerde al vroeg enkele mogelijkheden. Jonathan David kreeg na een kwartier dé kans om het stadion in extase te brengen, maar de voormalige Gentenaar besloot recht op doelman Vasilj.

David mist, Lukic kopt binnen

Een dure misser, zo bleek. Want Bosnië en Herzegovina sloeg bij zijn eerste echte kans meteen toe. Op een hoekschop verlengde Sead Kolasinac aan de eerste paal en Jovo Lukic knikte van dichtbij binnen.

De Noord-Amerikanen probeerden wel te reageren. Ze verzamelden hoekschoppen bij de vleet en namen het initiatief volledig over, maar efficiëntie bleef het grote probleem. Oluwaseyi liet een uitstekende kans onbenut en ook Cornelius kon een vrije kopkans niet tussen de palen krijgen.

Na de rust werd de Canadese druk nog groter. Eerst voorkwam Kolasinac op spectaculaire wijze de gelijkmaker door een poging van Laryea tegen de lat te werken. Even later haalde Katic een kopbal van Oluwaseyi van de lijn. Het begon stilaan op een frustrerende avond uit te draaien voor de thuisploeg.

Bosnië kreeg intussen ruimte in de omschakeling en had via Demirovic zelfs de 0-2 aan de voet. Doelman Crépeau hield Canada echter recht met een cruciale tussenkomst.





Die redding bleek goud waard. Jesse Marsch gooide met Promise David, Ali Ahmed, Jacob Shaffelburg en later ook Cyle Larin vers bloed tussen de lijnen. Vooral die laatste zou zich ontpoppen tot de held van de avond.

Nog altijd geen eerste WK-zege voor Canada

Tien minuten voor tijd zette Koné een knappe rush op. Promise David verlengde slim en Larin nam de bal in één beweging mee. Zijn schot week nog af via Katic, maar verdween onhoudbaar in doel: 1-1.

Het Toronto Stadium ontplofte. Meer zat er uiteindelijk niet meer in, al verdiende Canada op basis van het spel misschien zelfs de overwinning. Voor het eerst sinds zijn WK-deelname in Qatar pakt het gastland in elk geval een punt op een Wereldbeker.

De historische eerste WK-zege blijft nog even uit, maar dankzij Larin blijft Canada wel helemaal in de running voor een plaats in de achtste finales. Na een moeizame start leeft de droom nog volop.

