Hyeon-gyu Oh supersub zoals bij KRC Genk: eerste Europese ploeg onderuit op het WK

Enkele uren na de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika stonden Zuid-Korea en Tsjechië tegenover elkaar in de tweede wedstrijd van dit WK. De eerste Europese ploeg die in actie kwam, ging meteen onderuit.

Niet wakker gebleven tot 4 uur ’s ochtends om Zuid-Korea - Tsjechië te volgen? Erg, maar vergeeflijk: dit is de samenvatting. In de eerste helft waren het de Zuid-Koreanen, intussen vaste klant in de groepsfase, die het initiatief namen tegen een erg teleurstellend Tsjechië.

Zuid-Korea was technisch veel comfortabeler aan de bal, maar slaagde er aanvankelijk niet in om dat overwicht ook op het scorebord te zetten: 0-0 bij de rust. Daar kreeg het begin tweede helft al snel spijt van.

Tsjechië, sterk in de duels, profiteerde nog voor het uur van een lange inworp om op voorsprong te komen. Krejci kopte krachtig binnen en zette zijn land op 0-1 in minuut 59. Maar het moeilijkste moest toen nog komen.

Zuid-Korea slaat terug

De Zuid-Koreanen lieten de moed niet zakken en voerden de druk op. Minder dan tien minuten na de openingsgoal vonden ze de gelijkmaker, na een knappe schijnbeweging van Hwang In-Beom om de actie af te ronden.

De wedstrijd hing daarna aan een zijden draadje. Tsjechië reageerde en dacht zelfs opnieuw op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna was het moment van Hyeon-gyu Oh aangebroken. De huidige spits van Besiktas, bij Genk vaak het gevaarlijkst als invaller, speelde opnieuw de rol van supersub. Hij rondde een fraai opgebouwde aanval af en zette Zuid-Korea tien minuten voor tijd op voorsprong: 2-1.





Ondanks Tsjechische druk in de slotfase kraakten de Zuid-Koreanen niet. Zo pakten ze een cruciale zege om hun toernooi te beginnen. Nadat ze in 2018 al Duitsland verrasten, laten de Taeguk Warriors nu de eerste Europese ploeg die in actie kwam struikelen. Tsjechië moet zich herpakken na een bijzonder povere prestatie.