KV Kortrijk hakt harde knoop door: voormalige sterkhouder moet heel snel weg

KV Kortrijk is als eerste profclub aan de voorbereiding begonnen, maar niet iedereen mocht mee het veld op. Gilles Dewaele past niet langer in de plannen en moet deze zomer vertrekken.

KV Kortrijk is als eerste Belgische profclub aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begonnen. De Kerels waren al praktisch twee maanden aan het wachten, omdat ze rechtstreeks konden promoveren naar de Jupiler Pro League.

Geen plaats meer: KV Kortrijk start voorbereiding zonder Dewaele

Toch heeft de club ook een pijnlijke knoop moeten doorhakken. Volgens Het Nieuwsblad was Gilles Dewaele namelijk niet aanwezig op de eerste training van de Kerels, en daar is een heel goede reden voor: het gaat om een sportieve keuze van de club.

De club heeft besloten dat Dewaele niet meer in plannen past en verwees hem naar de B-kern. De 30-jarige flankverdediger moet deze zomer op zoek naar een nieuwe club, bij Kortrijk heeft hij geen toekomst meer.

Jonckheere reageert op moeilijke beslissing

"Gilles is een gewezen ploegmaat van mij, een goede gast en een goede rechtsachter", reageerde trainer Jonckheere op de beslissing bij Het Nieuwsblad. "Vorig seizoen speelde hij echter weinig in 1B en was hij vaak geblesseerd. Dit is hard, maar een andere oplossing was er niet." Sporting Director Nils Vanneste had ook nog een duidelijke boodschap voor Dewaele: "Hopelijk vindt Gilles snel een andere club, dat is het beste voor alle partijen."

Tweede passage bij Kortrijk eindigt in mineur

De rechtsachter werd in 2024 weggeplukt bij Standard, maar zo goed als in zijn eerste periode bij Kortrijk verliep het deze keer niet. Afgelopen seizoen kwam hij slechts drie keer in actie bij de Kerels, goed voor slechts 66 minuten aan speeltijd.





Voor hij bij de Rouches terechtkwam, speelde Dewaele ook al bij Kortrijk. In totaal speelde hij 76 wedstrijden voor de West-Vlaamse club. Verder was hij al actief bij Cercle Brugge en KVC Westerlo. Zou hij deze zomer voor zijn eerste buitenlandse avontuur kiezen?