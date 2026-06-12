Peter Vandenbempt ergert zich al na één dag op WK: "Ik vind het idioot"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt ergert zich al na één dag op WK: "Ik vind het idioot"

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Het WK 2026 is amper begonnen, maar de eerste ergernis is er al. Peter Vandenbempt stoort zich aan de vertragingen en drankpauzes, die volgens hem het ritme van wedstrijden kunnen breken.

WK-wedstrijden starten meteen met vertraging

De eerste twee wedstrijden van het WK 2026 zijn gespeeld. Mexico won de openingsmatch tegen Zuid-Afrika met 2-0 terwijl Zuid-Korea te sterk was voor Tsjechië (2-1). Wat meteen opviel: beide wedstrijden gingen niet op tijd van start. Zes minuten vertraging bij de openingswedstrijd en 40 seconden bij Zuid-Korea - Tsjechië.

Dat telt op. Als we dan ook de ingevoerde drankpauzes meerekenen, zal het nog een heel lang tornooi worden. Peter Vandenbempt is in ieder geval geen fan van het nieuwe systeem. "We kunnen de wedstrijden voortaan in kwarts opdelen", opende hij bij Sporza Daily.

Vandenbempt stoort zich aan nieuw systeem

"Ik vind het idioot, ik kan er niet aan doen", oordeelt de commentator. "Dit geeft een ander soort wedstrijd. In de openingswedstrijd heeft het misschien niets veranderd aan het wedstrijdbeeld. Maar als een ploeg net in een goede flow zit, wordt die door de pauzes onderbroken en kan de tegenstander tactisch bijsturen."

FIFA doet het wel vaker, ideeën voor een eerste keer testen op een groot tornooi. Afgelopen WK stond helemaal in het teken van de enorm lange blessuretijd. Deze keer doet het er minder toe of de wedstrijd al dan niet op tijd start terwijl de lange drankpauzes supporters ook ergeren.

Die onderbrekingen zijn vooral opvallend omdat voetbal traditioneel net draait om continuïteit. Een ploeg die druk zet of momentum opbouwt, kan dat door zo’n pauze plots kwijt zijn. Voor coaches biedt het dan weer een extra moment om spelers bij te sturen zonder te moeten wachten tot de rust.

"Ik hoop dan ook dat de FIFA deze pauzes niet gaat doortrekken naar alle competities en dat het bij deze vijf weken zal blijven", geeft Vandenbempt nog aan. Of we binnenkort in de Jupiler Pro League onze matchen gaan onderbreken voor een drankpauze? Ik mag toch hopen van niet." 

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