WK-LIVE 12/6: Hugo Broos reageert na nederlaag tegen Mexico
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Het WK in de VS werd donderdag op gang getrapt. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico
Hugo Broos begon zijn laatste WK met een nederlaag tegen Mexico, maar zag niet alleen slechte dingen bij Zuid-Afrika. Defensief was hij tevreden, al moet het aanvallend beter richting het belangrijke duel met Tsjechië. (Lees meer)
Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld
Hij doet er alles aan om eerder fit te zijn, maar het ziet er naar uit dat Zeno Debast dan toch de hele groepsfase gaat missen. Momenteel maakt bondscoach Rudi Garcia daar zich echter niet al te veel zorgen over. (Lees meer)
Hyeon-gyu Oh supersub zoals bij KRC Genk: eerste Europese ploeg onderuit op het WK
Enkele uren na de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika stonden Zuid-Korea en Tsjechië tegenover elkaar in de tweede wedstrijd van dit WK. De eerste Europese ploeg die in actie kwam, ging meteen onderuit. (Lees meer)
Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom
Thibaut Courtois geeft er zo goed als zeker de brui aan na het WK. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku lieten intussen al weten dat ze nog zin hebben om door te gaan, maar niet onze nationale doelman. En dat is een logische beslissing te noemen. (Lees meer)
En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen"
Hij was de verrassingsgast op de training van de Rode Duivels deze week. Max Anchor, een jonge doelman van de Seattle Sounders, fungeerde als vierde keeper, naast Thibaut Courtois, die natuurlijk een van zijn grote voorbeelden is. (Lees meer)
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