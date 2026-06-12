WK-LIVE 12/6: Hugo Broos reageert na nederlaag tegen Mexico

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WK-LIVE 12/6: Hugo Broos reageert na nederlaag tegen Mexico

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Het WK in de VS werd donderdag op gang getrapt. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico

Hugo Broos begon zijn laatste WK met een nederlaag tegen Mexico, maar zag niet alleen slechte dingen bij Zuid-Afrika. Defensief was hij tevreden, al moet het aanvallend beter richting het belangrijke duel met Tsjechië. (Lees meer)

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Hij doet er alles aan om eerder fit te zijn, maar het ziet er naar uit dat Zeno Debast dan toch de hele groepsfase gaat missen. Momenteel maakt bondscoach Rudi Garcia daar zich echter niet al te veel zorgen over. (Lees meer)

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Thibaut Courtois geeft er zo goed als zeker de brui aan na het WK. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku lieten intussen al weten dat ze nog zin hebben om door te gaan, maar niet onze nationale doelman. En dat is een logische beslissing te noemen. (Lees meer)

En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen"

En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen"

Hij was de verrassingsgast op de training van de Rode Duivels deze week. Max Anchor, een jonge doelman van de Seattle Sounders, fungeerde als vierde keeper, naast Thibaut Courtois, die natuurlijk een van zijn grote voorbeelden is. (Lees meer)

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Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 21:00 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
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Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
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