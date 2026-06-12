WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50
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Het WK in de VS werd donderdag op gang getrapt. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Daar is Witsel
Wachten op Witsel, die nog voor tv uitleg geeft
Zo dadelijk komt Witsel eraan
Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie
De FIFA heeft de Braziliaan Ramon Abatti aangeduid als scheidsrechter voor de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Het duel wordt maandagavond om 21 uur Belgische tijd afgewerkt in Seattle en betekent meteen een bijzonder moment voor de 36-jarige arbiter. (Lees meer)
Hou jij je in om Doku niet te blesseren?
"Het is een stevige jongen, maar je doet hier niet de zotste dingen. Wij zijn hier met één doel en dan wil je niemand blesseren om de trainer te tonen dat je scherp staat."
Vertrek jij automatisch als Hans Vanaken de bal heeft?
"Ja, want ik weet dat die bal komt. Dat is een automatisme voor mij geworden."
Wat kan je doen om Doku te stoppen?
"Je kan heel weinig doen om hem te stoppen. Je kan hem op zijn linker dwingen, maar dan zet hij voor. Hij is eigenlijk niet te stoppen."
Je hebt al tegen Yamal gespeeld, waar zet je Doku?
"Helemaal bovenaan. Dat is magistraal. Je kan de bal van hem niet afpakken. Dat is echt ongelooflijk. Zijn explosiviteit is nog hoger dan Yamal."
Bij de U16 was je de magerste. Hier ook?
"Ja, zeker wel. Ik moet daar nog wat stappen in zetten. Maar dat komt wel goed."
Als rechtsvoetige op linksachter...Is dat moeilijker?
"Ik heb een jaar op rechts en een jaar op links gespeeld. Eigenlijk maakt het me niet uit. Links voelt wat natuurlijker en kan ik meer mijn steentje bijdragen offensief."
De bondscoach zei dat de backs van België eigenlijk wingers zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
"Dat heeft veel te maken met het moderne voetbal. Verdedigen is nog steeds je basisjob, maar er wordt steeds meer gevraagd om aan te vallen."
Hoop jij op een basisplaats?
"Het is niet aan mij om te zeggen of ik een basisplaats verdien, dat is aan de bondscoach. Ik ben hier om het team te helpen, of dat nu als basisspelers of als bankzitter is."
Daar is Joaquin Seys
Hoe voel jij je op je eerste WK? En hoe ga jij om met de warmte?
"Ik ga me goed moeten insmeren, want uiteraard verbrand ik makkelijk. En voor de rest is het een hele eer om hier te staan natuurlijk. Het is een beloning voor mij."
"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen
De Rode Duivels zijn klaar voor het WK, zoveel lijkt stilaan duidelijk. De kloof met de absolute toplanden is er nog steeds, maar er is globaal genomen wel wat meer vertrouwen en positivisme dan vier jaar geleden. En dus mogen we dromen. Zoals ook sommige analisten doen. (Lees meer)
Saliba staat voor zijn vuurdoop en toont vertrouwen
Gesterkt door zijn sterke seizoen bij Anderlecht gelooft Nathan Saliba erin: "Een WK in eigen land is niet iets wat je elke dag meemaakt. Het zal enorm motiverend zijn om voor je familie en vrienden te spelen in stadions waar je al eerder hebt gespeeld. Ik zou ons geen limiet opleggen voor hoe ver we kunnen raken. Volgens mij kunnen we geschiedenis schrijven en heel ver komen", vertelde hij aan RTBF.
Tegen de Rode Duivels werd Saliba’s positie destijds ingevuld door Atiba Hutchinson, toen 40 jaar oud. Een absolute legende in Canada: "Hij heeft heel lang bij de nationale ploeg gespeeld. Ik zag hem op tv en spelers die met hem hebben samengespeeld, bevestigden het: hij was een heel sterke leider, iemand die de groep bij elkaar bracht en een uitstekende middenvelder. Omdat hij op mijn positie speelde, heb ik hem veel geobserveerd", aldus Saliba.
Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..."
Dodi Lukebakio mag dan wel indruk gemaakt hebben tijdens de stage van afgelopen maart, de kans is groot dat hij deze maandag tegen Egypte op de bank begint. En wat als hij de geheime troef van Rudi Garcia wordt, zoals een zekere Dries Mertens dat was onder Roberto Martinez? (Lees meer)
Trump past voor openingswedstrijd VS
Geen president Trump bij de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Er was vooraf goede hoop van de supporters dat hij aanwezig zou zijn, maar zover lijkt het nu toch niet te gaan komen. De agenda zou te druk zijn.
"Hij zal er niet bij zijn in de openingswedstrijd, zijn drukke agenda laat dat niet toe. Maar de president zal wel nog betrokken zijn gedurende deze Wereldbeker. Ik vertel je één ding, verwacht het onverwachte. Het zou me niet verrassen mochten we President Trump in de loop van het WK steeds vaker zien", aldus Andrew Giuliani, de directeur van de taskforce van het WK 2026 bij TalkSport.
Boeckx kiest voor dit centrale duo
Bij Sporza vindt Frank Boeckx dat Nathan Ngoy de natuurlijke vervanger voor Debast is. Ngoy, ex-verdediger van Standard, stond bovendien aan de aftrap van de twee oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië: "Hij lijkt me een evidente keuze."
Maar de analist ziet Arthur Theate niet naast hem; hij zou Brandon Mechele verkiezen. De ex-doelman van Anderlecht vindt dat de Brugse verdediger een troef heeft dankzij zijn automatismen met Maxim De Cuyper, ingeslepen in het Venetië van het Noorden. "Je moet een beetje in duo's denken. Bij de nationale ploeg is er weinig tijd om samen te trainen. Je moet elk samenspel dat je uit de clubs kunt meenemen, benutten."
Congo slaakt een grote zucht van opluchting
De Democratische Republiek Congo koestert grote verwachtingen voor dit WK. De Luipaarden hebben de eerste horde al genomen... landen op Amerikaanse bodem. De Amerikaanse autoriteiten hadden de Léopards een isolatieperiode van 21 dagen opgelegd vóór ze het grondgebied mochten betreden, wegens de ebola-uitbraak die in de DR Congo woedt.
Gisteren was het dan eindelijk zover: de delegatie vertrok vanuit Parijs richting de Verenigde Staten en landde rond 14u30 lokale tijd in Houston. “Alles is zonder problemen verlopen, iedereen is erdoor geraakt, niemand werd de toegang geweigerd”, glimlachte Aaron Wan-Bissaka tegenover een journalist van AFP. Een zucht van opluchting dus.
Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland
Dodi Lukebakio schoof donderdag aan bij de pers om vooruit te blikken op zijn eerste WK. Hij blikte ook terug op het EK 2024 en wou duidelijkheid scheppen over wat er gebeurde op het EK 2024 in Duitsland. (Lees meer)
Veel lege zitjes in het stadion tijdens Zuid-Korea - Tsjechië
De officiële cijfers? 44.985 toeschouwers in Zuid-Korea tegen Tsjechië. Maar de realiteit in het stadion vertelde eigenlijk toch iets helemaal anders, want er waren wel héél veel lege plekken te aanschouwen. En dus is de vraag stilaan wat dat cijfer van bijna 45.000 supporters moet voorstellen.
Het stadion in Guadalajara kan 46.000 toeschouwers aan. En het viel op televisie op: er waren veel meer dan 1000 lege zitjes. "Vandaag hebben we meer dan 6 miljoen tickets verkocht. De vraag is ongezien én dat in een veelvoud van de vorige toernooien. Onze basisprijs, 60 dollar, is de laagste van eender welke prijs in de Amerikaanse sporten", aldus Infantino volgens Sporza nog.
Droomweek voor Senesi
Het wordt een absolute droomweek voor Marco Senesi. Eerst was er nieuws vanop clubniveau: de Argentijnse verdediger versierde een transfer naar Tottenham Hotspur en mag op die manier de komende jaren ook weer dromen van nieuwe prijzen in Engeland en daarbuiten.
Bovendien werd hij ook nog last-minute opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni. De Argentijn was op vakantie met zijn vriendin op Ibiza en Miami, maar was continu bezig met het WK volgens die vriendin. En nu mag hij dus alsnog mee naar het WK, iets wat ook bij hem voor de nodige emoties zorgde, want het was het enige waar hij deze week mee bezig was. Argentinië, regerend wereldkampioen, begint op 17 juni aan het WK met een duel tegen Algerije.
WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"
Hans Vanaken zit in de WK-selectie van bondscoach Rudi Garcia. Een paar jaar geleden zag het er niet meteen nog naar uit dat hij nu op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zou zijn. En dat heeft ook verstrekkende gevolgen. (Lees meer)
Mexicaanse held overleefde ... schedelbreuk
Met de 2-0 tegen Zuid-Afrika bevrijdde Raul Jimenez niet alleen Mexico, maar ook zichzelf. De spits vocht in 2020 nog voor zijn leven na een schedelbreuk, maar keerde na een maandenlange revalidatie terug op het veld. Nu scoorde hij een heel belangrijk doelpunt voor zijn land. Een heel mooi verhaal dus ook meteen op dit WK.
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"Ik heb nooit aan stoppen gedacht, ik moest en zou terugkeren. Ik heb vier WK's op dit doelpunt gewacht. Dat ik hem hier, voor mijn eigen landgenoten, kan maken, dat is een wonder. Dit doelpunt is volledig voor mijn vader", aldus de Mexicaan volgens Sporza na zijn doelpunt.
Cucurella komt met opvallende WK-belofte
Wat als Spanje het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wint? Linksachter Marc Cucurella heeft alvast een bijzondere belofte gedaan. Als de Spanjaarden het WK winnen, dan gaat hij een tatoeage laten zetten. En niet zomaar eentje, maar wel eentje van ... het hoofd van zijn bondscoach, Luis de la Fuente.
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Dat heeft de Spanjaard laten weten aan het Spaanse radiostation COPE. Onder zijn leiding veroverde het land twee jaar geleden de Europese titel en ook nu kunnen ze mikken op een prijs - net zoals ze ooit in 2008 en 2010 back to back kampioen werden.
Erling Haaland & co amuseren zich rot ... op ijshockey
Komende woensdag staat de eerste groepswedstrijd voor Noorwegen tegen Irak op het programma en dus hebben ze nog even tijd om te ontspannen. Donderdagnacht ging de Noorse WK-selectie dan ook naar de NHL-finale gaan kijken in het ijshockey. En dat werd een leuk avondje voor Erling Haaland en zijn ploegmaats.
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De Vegas Golden Knights nemen het in die finale op tegen de Carolina Hurricanes. De Noren zagen thuisploeg Carolina met 4-2 winnen en op één zege van de titel komen. Er werd gespeeld vrij dicht bij het basiskamp van de Noren, dus het was een logische beslissing van de nationale selectie aldaar.
Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter
De openingsmatch van het WK leverde meteen stof tot discussie op. Mexico won van Zuid-Afrika, maar vooral de drie rode kaarten en de opvallende uitrusting van scheidsrechter Wilton Sampaio trokken de aandacht. (Lees meer)
Peter Vandenbempt ergert zich al na één dag op WK: "Ik vind het idioot"
Het WK 2026 is amper begonnen, maar de eerste ergernis is er al. Peter Vandenbempt stoort zich aan de vertragingen en drankpauzes, die volgens hem het ritme van wedstrijden kunnen breken. (Lees meer)
Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico
Hugo Broos begon zijn laatste WK met een nederlaag tegen Mexico, maar zag niet alleen slechte dingen bij Zuid-Afrika. Defensief was hij tevreden, al moet het aanvallend beter richting het belangrijke duel met Tsjechië. (Lees meer)
Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld
Hij doet er alles aan om eerder fit te zijn, maar het ziet er naar uit dat Zeno Debast dan toch de hele groepsfase gaat missen. Momenteel maakt bondscoach Rudi Garcia daar zich echter niet al te veel zorgen over. (Lees meer)
Hyeon-gyu Oh supersub zoals bij KRC Genk: eerste Europese ploeg onderuit op het WK
Enkele uren na de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika stonden Zuid-Korea en Tsjechië tegenover elkaar in de tweede wedstrijd van dit WK. De eerste Europese ploeg die in actie kwam, ging meteen onderuit. (Lees meer)
Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom
Thibaut Courtois geeft er zo goed als zeker de brui aan na het WK. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku lieten intussen al weten dat ze nog zin hebben om door te gaan, maar niet onze nationale doelman. En dat is een logische beslissing te noemen. (Lees meer)
En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen"
Hij was de verrassingsgast op de training van de Rode Duivels deze week. Max Anchor, een jonge doelman van de Seattle Sounders, fungeerde als vierde keeper, naast Thibaut Courtois, die natuurlijk een van zijn grote voorbeelden is. (Lees meer)
Het WK in de VS werd donderdag op gang getrapt. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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