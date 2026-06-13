📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

Stayen, het stadion van STVV, gaat er volgend seizoen helemaal anders uitzien. Sinds vorige week zijn de afbraakwerken aan de zuidkant van het stadion volop aan de gang. Eerst verdwenen de spelershome en de kleedkamers, ondertussen wordt ook de legendarische Tribune Zuid tegen de grond gewerkt.

Voor veel STVV-supporters is het afscheid van de Zuidtribune een emotioneel moment. Lang voor de moderne tribunes Noord en West het stadion een nieuwe uitstraling gaven, vormde de tribune jarenlang een belangrijk onderdeel van de Truiense voetbalbeleving.

Later werd ze gebruikt als bezoekersvak, maar haar plaats in de geschiedenis van de club bleef onaangetast. De afbraak maakt de weg vrij voor een ambitieus nieuw bouwproject van eigenaar Roland Duchâtelet.

Laatste verandering van Duchâtelet

De nieuwe Tribune Zuid moet naadloos aansluiten bij de architectuur van de andere stadiondelen en wordt veel meer dan een klassieke voetbaltribune. Naast extra plaatsen voor supporters komen er ook skyboxen en verblijfsmogelijkheden voor sportploegen en groepen.

Met de werken zet STVV opnieuw een stap in de verdere ontwikkeling van Stayen, dat de voorbije jaren uitgroeide tot een van de modernste stadioncomplexen van het land. De nieuwe Zuidtribune moet de laatste ontbrekende schakel worden in de vernieuwing van het stadion.

Zo verdwijnt een iconisch stukje clubgeschiedenis uit het Truiense straatbeeld, maar tegelijk wordt de basis gelegd voor een nieuwe toekomst. Als alles volgens planning verloopt, moet de nieuwe Tribune Zuid in de loop van 2027 haar deuren openen.



