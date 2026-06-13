Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

Club Brugge werkt achter de schermen volop aan de uitbouw van zijn selectie voor het nieuwe seizoen. Terwijl er nog heel wat beweging verwacht wordt op de transfermarkt, liggen enkele dossiers al weken op tafel.

Volgens informatie van HLN blijft blauw-zwart vooral mikken op de komst van doelman Matz Sels en verdediger Dies Janse. Tegelijk valt ook een opvallende interne beslissing op: Jorne Spileers krijgt geen groen licht om te vertrekken.

Matz Sels als nieuwe doelman

Dat Club nog steeds op zoek is naar een nieuwe nummer één, is geen geheim. Sinds het vertrek van Simon Mignolet zoekt de vicekampioen naar een ervaren sluitstuk dat meteen zekerheid kan brengen. Daarbij blijft de naam van Matz Sels nadrukkelijk bovenaan het verlanglijstje staan.

Het dossier is echter verre van eenvoudig. Sels ligt nog onder contract bij Nottingham Forest en de onderhandelingen verlopen moeizaam. Toch blijft Club geloven in een goede afloop. Achter de schermen worden alternatieven bekeken, maar de voormalige Rode Duivel blijft voorlopig de droomkandidaat om onder de lat te staan in het Jan Breydelstadion.

Diese Janse aantrekken en Spileers houden

Ook centraal achterin heeft Club Brugge nog werk. Daar blijft de blik gericht op Dies Janse. De jonge Nederlander behoort nog steeds tot de prioritaire targets van de Bruggelingen. Janse moet kiezen tussen een nieuwe kans bij Ajax of een overstap naar België.

De verdediger wordt hoog ingeschat binnen Club Brugge, ondanks het stevige prijskaartje dat rond de negen miljoen euro zou liggen. Volgens HLN blijven ze ervan overtuigd dat ze een sterke kans maakt om hem binnen te halen.





Opvallend is intussen de situatie van Jorne Spileers. De jonge verdediger kwam vorig seizoen amper aan spelen toe en leek daardoor een logische kandidaat om andere oorden op te zoeken. Toch denkt Club daar anders over.

Tresoldi moet blijven

Binnen de club wordt Spileers beschouwd als een belangrijke pion voor de toekomst en als eerste alternatief centraal achterin. Daarom wil men hem absoluut behouden. Dat is opmerkelijk, want voor spelers als Joaquin Seys en Carlos Forbs ligt een vertrek wel op tafel indien er een interessant voorstel binnenkomt.

Nog duidelijker is de boodschap rond Nicolò Tresoldi. De spits wordt gezien als een van de fundamenten van het nieuwe project. Binnen de clubleiding, met voorzitter Bart Verhaeghe op kop, wil men zelfs niet nadenken over een verkoop. Ook niet als er een recordbedrag op tafel zou komen.