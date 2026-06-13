Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5884

Club Brugge werkt achter de schermen volop aan de uitbouw van zijn selectie voor het nieuwe seizoen. Terwijl er nog heel wat beweging verwacht wordt op de transfermarkt, liggen enkele dossiers al weken op tafel. 

Volgens informatie van HLN blijft blauw-zwart vooral mikken op de komst van doelman Matz Sels en verdediger Dies Janse. Tegelijk valt ook een opvallende interne beslissing op: Jorne Spileers krijgt geen groen licht om te vertrekken.

Matz Sels als nieuwe doelman

Dat Club nog steeds op zoek is naar een nieuwe nummer één, is geen geheim. Sinds het vertrek van Simon Mignolet zoekt de vicekampioen naar een ervaren sluitstuk dat meteen zekerheid kan brengen. Daarbij blijft de naam van Matz Sels nadrukkelijk bovenaan het verlanglijstje staan.

Het dossier is echter verre van eenvoudig. Sels ligt nog onder contract bij Nottingham Forest en de onderhandelingen verlopen moeizaam. Toch blijft Club geloven in een goede afloop. Achter de schermen worden alternatieven bekeken, maar de voormalige Rode Duivel blijft voorlopig de droomkandidaat om onder de lat te staan in het Jan Breydelstadion.

Diese Janse aantrekken en Spileers houden

Ook centraal achterin heeft Club Brugge nog werk. Daar blijft de blik gericht op Dies Janse. De jonge Nederlander behoort nog steeds tot de prioritaire targets van de Bruggelingen. Janse moet kiezen tussen een nieuwe kans bij Ajax of een overstap naar België.

De verdediger wordt hoog ingeschat binnen Club Brugge, ondanks het stevige prijskaartje dat rond de negen miljoen euro zou liggen. Volgens HLN blijven ze ervan overtuigd dat ze een sterke kans maakt om hem binnen te halen.

Opvallend is intussen de situatie van Jorne Spileers. De jonge verdediger kwam vorig seizoen amper aan spelen toe en leek daardoor een logische kandidaat om andere oorden op te zoeken. Toch denkt Club daar anders over.

Tresoldi moet blijven

Binnen de club wordt Spileers beschouwd als een belangrijke pion voor de toekomst en als eerste alternatief centraal achterin. Daarom wil men hem absoluut behouden. Dat is opmerkelijk, want voor spelers als Joaquin Seys en Carlos Forbs ligt een vertrek wel op tafel indien er een interessant voorstel binnenkomt.

Nog duidelijker is de boodschap rond Nicolò Tresoldi. De spits wordt gezien als een van de fundamenten van het nieuwe project. Binnen de clubleiding, met voorzitter Bart Verhaeghe op kop, wil men zelfs niet nadenken over een verkoop. Ook niet als er een recordbedrag op tafel zou komen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

22:15
Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

18:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

21:40
Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

22:00
DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

21:40
1
Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

21:30
Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

21:00
5
Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

20:30
1
Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

20:00
WK-LIVE 13/6: Om 23u15 (Belgische tijd) kan u hier de persconferentie met De Bruyne volgen

WK-LIVE 13/6: Om 23u15 (Belgische tijd) kan u hier de persconferentie met De Bruyne volgen

19:24
1
📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

19:21
Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter" Interview

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

18:15
Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

17:30
11
"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

17:00
OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

16:45
Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

16:30
"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

16:20
Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

15:45
1
Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

15:20
1
Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

14:40
7
"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

14:15
"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

12:30
Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

13:30
5
Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

12:50
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

11:20
4
'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

11:40
59
Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

12:00
'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

08:30
11
'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

11:00
Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

10:00
7
Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

10:30
2
Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

09:30
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

09:00
11
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

08:00
1
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

07:30
2
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

07:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Goro Goro over Qatar - Zwitserland: 0-1 Dirk1897 Dirk1897 over Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België Green kill Green kill over DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in JaKu JaKu over Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out" Vital Verheyen Vital Verheyen over Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits Jerre76 Jerre76 over Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf) LD 007 LD 007 over Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte LD 007 LD 007 over Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..." Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Verenigde Staten - Paraguay: 4-1 Piereke. Piereke. over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved