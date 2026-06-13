'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'
Foto: © photonews

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Het zou wel eens een hete transferzomer kunnen gaan worden. Daarbij komen diverse Belgische ploegen ook al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is niet anders deze zaterdag, want drie ploegen hebben Omar Ben Ali in het vizier.

Hebt u al gehoord van Omar Ben Ali? De kans is misschien niet eens zo groot. Toch mogen we van Omar Ben Ali zeker een man met talent noemen. En dat hebben de scouts de laatste weken, maanden en jaren zeker ook opgemerkt.

De 21-jarige Tunesische aanvaller heeft er een prima seizoen opzitten bij het Tunesische CS Sfaxien. Daar was hij dit seizoen in 23 competitiematchen goed voor 11 goals en 2 assists. Daarmee is zijn marktwaarde ondertussen 750.000 euro volgens Transfermarkt.

Standard, Westerlo, Cercle Brugge (en Zulte Waregem?) willen Omar Ben ali

Het maakt ook heel wat ploegen wakker om te proberen hem in huis te halen. Volgens Afrika Foot zijn er met KVC Westerlo, Standard en Cercle Brugge minstens drie ploegen die hem er graag zouden bij willen gaan halen komende zomer.

Al mag daar misschien nog wel een vierde ploeg aan toegevoegd worden, want Zulte Waregem informeerde vorige winter al eens naar de voorwaarden van Omar Ben Ali en zou de piste om de Tunesische aanvaller in huis te halen zeker ook nog in het achterhoofd houden.

Midtjylland als buitenlandse kaper op de kust

De speler zal meer dan een miljoen euro moeten opleveren en er zijn ook de nodige kapers op de kust uit het buitenland. Onder meer Midtjylland zou ook azen op Omar Ben Ali, waardoor het geen evidentie wordt voor de Belgische clubs om hem zomaar in huis te gaan halen.

Aan Standard, Westerlo of Cercle Brugge om snel te schakelen. De clubs hebben ook allen al een plan B op het oog, maar het ziet er steeds meer naar uit dat een van hen toch ook Omar Ben Ali naar België wil lokken. We volgen het hete transfertopic de komende weken uiteraard met u mee op.

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