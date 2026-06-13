Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke
Foto: © photonews

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De transfersom van Francis Amuzu is nog steeds niet volledig betaald en Anderlecht dreigt de zaak aan te kaarten bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Op die manier kan Grêmio in de problemen gaan komen voor een bedrag van 400.000 euro ongeveer.

In januari 2025 verliet Francis Amuzu RSC Anderlecht na tien jaar en 251 wedstrijden om richting Brazilië te trekken. Grêmio, de tweevoudig landskampioen uit Porto Alegre, telde 1,2 miljoen euro neer voor de vleugelaanvaller. Een bedrag waarvan Anderlecht anderhalf jaar later nog altijd een deel tegoed heeft.

En in Neerpede, waar men opnieuw middelen zoekt om de zoveelste heropbouw van de ploeg te financieren, groeit de ongeduld over de laattijdige betaling door de Braziliaanse club. Lokale media melden dat de "Tricolor" nog een derde van de transfersom verschuldigd is, goed voor 400.000 euro. De Brusselse club stuurde daarom een ingebrekestelling naar Grêmio en dreigt de zaak aanhangig te maken bij de FIFA als de Brazilianen hun schuld niet vereffenen.

Francis Amuzu werkt aan zijn marktwaarde in Brazilië

Francis Amuzu loopt in Porto Alegre stilaan naar het einde van zijn contract en is vanaf 1 januari 2027 transfervrij. Sinds zijn aankomst is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt verdubbeld. Voor zijn vertrek uit Brussel werd hij op 4,5 miljoen euro geschat, intussen zou dat volgens de gespecialiseerde website 9 miljoen euro zijn.

In twee seizoenen in het shirt van de "Tricolor" kwam Francis Amuzu 64 keer in actie, met 11 doelpunten en 7 assists. Hij pakte er ook een prijs: de Campeonato Gaúcho, een regionale voetbalcompetitie met clubs uit de staat Rio Grande do Sul. Daarnaast speelde hij ook wedstrijden in de Copa Sudamericana, te vergelijken met de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League.

Geen WK voor Amuzu


Francis Amuzu, die bij de Rode Duivels zowel bij de U19 als de U21 speelde, veranderde onlangs van sportnationaliteit om met Ghana richting WK te mikken. In mei werd "Ciske" opgeroepen door bondscoach Carlos Queiroz, maar Grêmio liet hem niet gaan. Daardoor haalde hij de definitieve WK-selectie niet.

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