Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

Turkse clubs zijn niet bang om de portemonnee open te trekken om grote namen te strikken. En volgens geruchten aan de overkant van de Bosporus mikt Besiktas er duidelijk op om Leandro Trossard binnen te halen.

Gaat Leandro Trossard het WK gebruiken om zich in de kijker te spelen en een mooie transfer te versieren, of heeft hij zijn toekomst al bepaald? Volgens enkele Turkse media zouden Besiktas en de Belgische international het al eens zijn over de voorwaarden van hun toekomstige samenwerking en zouden er binnenkort onderhandelingen tussen de club uit Istanbul en Arsenal plaatsvinden. Er wordt gesproken over een bedrag van 20 miljoen euro, terwijl Trossards contract in Londen in juni 2027 afloopt.

Pittige transfer op komst voor Leandro Trossard?

De Turkse journalist Sercan Dikme relativeert echter enkele geruchten. "Hij zal zijn beslissing pas op het einde van het WK nemen. Daarom kan je op dit moment niet spreken van een positieve situatie. We weten ook alleen dat de voorzitter van Besiktas, Serdal Adalı, hem wil en alles in het werk stelt om deze transfer te realiseren."

"Maar de situatie zal niet van de ene dag op de andere duidelijk worden", legt hij uit bij HT Spor. Mocht Leandro Trossard uiteindelijk het shirt van de "Zwarte Adelaars" aantrekken, dan zou hij pas de tweede landgenoot zijn die dat doet, na Michy Batshuayi in het seizoen 2021-22.

Beslissing volgt na het WK

Hij is bijna 32 en heeft nog maar één jaar contract voor de boeg. En dus zou de ex-aanvoerder van Genk, die met de "Gunners" eindelijk de vreugde van een landstitel en een finale in de Champions League beleefde, kunnen worden verleid door meer speeltijd te zoeken in een competitie die minder veeleisend is dan de Premier League, maar niet minder lucratief, want er is sprake van een salaris van 7 miljoen euro per jaar.



Als vierde in de Süper Lig dit seizoen wil Besiktas dichter aansluiten bij het duo Galatasaray-Fenerbahçe, dat de competitie al enkele jaren domineert. De club benoemde bovendien net de Italiaan Vincenzo Italiano, de succesvolle ex-coach van Bologna en vooral Fiorentina, met wie hij twee keer de finale van de Conference League haalde. Besiktas heeft ook zijn oog laten vallen op Dusan Vlahovic, de Servische spits van wie Juventus graag af wil vanwege zijn forse salaris.