Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

Terwijl het Nederlands elftal zich in Dallas opmaakt voor zijn openingswedstrijd op het WK tegen Japan, gaat het in eigen land plots weer over een speler die er niet eens bij is.

Joey Veerman, één van de opvallendste afwezigen in de selectie van bondscoach Ronald Koeman, heeft met een opvallende reclamecampagne de aandacht naar zich toegetrokken.

De middenvelder van PSV verscheen zaterdag paginagroot in De Telegraaf als gezicht van een campagne van kledingmerk G-Star. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de boodschap op de advertentie meteen voer werd voor speculatie. Veerman poseert in een denim-pak met de slogan “Denim with true character”, terwijl hij op een dijk aan het IJsselmeer staat met een oranje voetbal aan zijn voeten.

En precies dat woordje “character” doet in Nederland heel wat wenkbrauwen fronsen. De relatie tussen Veerman en Koeman kwam de voorbije maanden immers stevig onder druk te staan. De PSV-speler werd niet opgenomen in de definitieve WK-selectie van 26 spelers en reageerde daar eerder al bijzonder scherp op. Vooral de opmerkingen die Koeman in het verleden maakte over zijn persoonlijkheid en mentaliteit staken hem.

Veerman lijkt terug te slaan naar Koeman

Na het slot van het Eredivisie-seizoen liet Veerman weinig aan de verbeelding over. “Ik ben er klaar mee”, klonk het toen. De middenvelder gaf daarbij aan dat Koeman hem niet meer hoefde te contacteren. Volgens Veerman mocht een sportieve keuze perfect, maar had hij moeite met de manier waarop zijn karakter publiekelijk ter discussie werd gesteld.





Die voorgeschiedenis maakt dat de advertentie nu onmogelijk los kan worden gezien van het conflict tussen beide mannen. In Nederlandse media wordt de campagne dan ook geïnterpreteerd als een subtiele, maar duidelijke sneer naar de bondscoach.

Of de actie bewust bedoeld is als steek onder water, zal wellicht alleen Veerman zelf weten. Vast staat wel dat de timing opvallend is. Net één dag voor Oranje aan zijn WK begint, gaat het plots opnieuw over een speler die thuis voor de televisie zit.

