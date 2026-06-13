"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Dribbels, snelheid, spelinzicht, leiderschap... Jan Vertonghen heeft de beste Belgische spelers in elk onderdeel geselecteerd om zijn ideale speler samen te stellen.

Om te beginnen aarzelde hij niet om Jérémy Doku te noemen voor zijn dribbelgemak: "De dribbel, Jérémy Doku. Als hij goed op gang is, kun je hem niet afstoppen." Voor snelheid was zijn keuze even snel gemaakt: "Romelu Lukaku over een langere afstand."

"Voor de versnelling moet ik opnieuw Jérémy Doku zeggen. Ik denk dat ik in mijn carrière nog nooit iemand zo snel heb zien gaan op de eerste tien à vijftien meter. Ik was al 30 toen hij erbij kwam. Dus ja, dat was ongezien", voegde hij eraan toe bij RTL Sports.

Bij het schot koos hij voor Dries Mertens: "Ik keek altijd graag naar de afwerkingsoefeningen op het einde van de training. Voor mij was hij de beste." Voor de pass was de keuze heel gemakkelijk: "Daar moet ik Kevin De Bruyne zeggen. Passkwaliteit: de beste in Europa in zijn beste jaren."

"Spelinzicht, daar ga ik voor Hans Vanaken", benadrukte hij vervolgens. "Een topspeler die wat onderschat wordt, maar in België nog meer, denk ik." Daarna kwam Romelu Lukaku opnieuw ter sprake: "Afwerking, opnieuw zeg ik Romelu. Toen hij erbij kwam, was dat nog niet zo top als nu, maar hij werkte elke dag, hij is enorm verbeterd en nu is het top."

Kopspel, leiderschap en fysieke kracht

Ook het kopspel was een eenvoudige keuze voor Jan Vertonghen: "Marouane Fellaini. Hij heeft me ook een paar keer gered. Hij scoorde heel belangrijke goals. Grote spelers hebben niet altijd een heel technisch kopspel, maar hij had allebei: techniek én lengte."

"Leiderschap? Vincent Kompany. Hij was de enige echte leider van de nationale ploeg. Ja, een leider van topniveau", ging hij verder. "De tackle? Goede vraag. Daar zet ik mezelf. De tackle van Jan? Ja, ik heb altijd graag getackeld, dus waarom niet."

Wat de fysieke kracht betreft, kwam er een onverwacht antwoord: "Ja, het is een beetje vreemd om te zeggen, maar ik ga voor Eden Hazard. Hij staat bekend om zijn dribbels en om iets anders, maar het was heel moeilijk…" De ex-speler van Anderlecht corrigeerde zich echter snel: "Ah nee, nee, nee, de power van Mousa Dembélé… Sorry, daarnet zei ik Eden Hazard, ik dacht aan Eden. Maar Mousa Dembélé, zonder twijfel. Het was onmogelijk om hem van de bal te zetten. Mousa is een technicus, hij is nog veel meer, maar zijn kracht was ongelooflijk."

De perfecte Rode Duivel volgens Jan Vertonghen:

Dribbel: Jérémy Doku
Snelheid: Romelu Lukaku
Versnelling: Jérémy Doku
Schot: Dries Mertens
Passkwaliteit: Kevin De Bruyne
Spelinzicht: Hans Vanaken
Afwerking: Romelu Lukaku
Kopspel: Marouane Fellaini
Leiderschap: Vincent Kompany
Tackle: Jan Vertonghen
Fysieke kracht: Mousa Dembélé

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jan Vertenten

Meer nieuws

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

16:30
"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

16:20
Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

15:45
1
Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

15:20
Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

14:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

12:50
Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

13:30
Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

12:50
"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

12:30
'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

11:40
50
Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

12:00
WK-LIVE 13/6: Trump ziet VS plots wereldkampioen worden

WK-LIVE 13/6: Trump ziet VS plots wereldkampioen worden

11:30
1
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

11:20
4
'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

11:00
Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

10:30
2
Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

10:00
6
Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

09:30
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

09:00
9
'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

08:30
11
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

08:00
1
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

07:30
2
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

07:00
2
Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

06:30
Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

06:00
Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

23:30
3
Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

22:58
5
Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

23:00
Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

22:30
Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

22:00
KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

21:30
Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

20:30
Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

20:45
7
Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

19:50
4
Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

19:30
WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

19:13
2
Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

19:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 21:00 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Jos Het Ei Jos Het Ei over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit Kevin DB Kevin DB over Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid TIGERMANIA TIGERMANIA over Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke Union 60 Union 60 over Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard' TIGERMANIA TIGERMANIA over 'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af' pief pief over Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen' TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel' TIGERMANIA TIGERMANIA over Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino TIGERMANIA TIGERMANIA over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved