"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

Dribbels, snelheid, spelinzicht, leiderschap... Jan Vertonghen heeft de beste Belgische spelers in elk onderdeel geselecteerd om zijn ideale speler samen te stellen.

Om te beginnen aarzelde hij niet om Jérémy Doku te noemen voor zijn dribbelgemak: "De dribbel, Jérémy Doku. Als hij goed op gang is, kun je hem niet afstoppen." Voor snelheid was zijn keuze even snel gemaakt: "Romelu Lukaku over een langere afstand."

"Voor de versnelling moet ik opnieuw Jérémy Doku zeggen. Ik denk dat ik in mijn carrière nog nooit iemand zo snel heb zien gaan op de eerste tien à vijftien meter. Ik was al 30 toen hij erbij kwam. Dus ja, dat was ongezien", voegde hij eraan toe bij RTL Sports.

Bij het schot koos hij voor Dries Mertens: "Ik keek altijd graag naar de afwerkingsoefeningen op het einde van de training. Voor mij was hij de beste." Voor de pass was de keuze heel gemakkelijk: "Daar moet ik Kevin De Bruyne zeggen. Passkwaliteit: de beste in Europa in zijn beste jaren."

"Spelinzicht, daar ga ik voor Hans Vanaken", benadrukte hij vervolgens. "Een topspeler die wat onderschat wordt, maar in België nog meer, denk ik." Daarna kwam Romelu Lukaku opnieuw ter sprake: "Afwerking, opnieuw zeg ik Romelu. Toen hij erbij kwam, was dat nog niet zo top als nu, maar hij werkte elke dag, hij is enorm verbeterd en nu is het top."

Kopspel, leiderschap en fysieke kracht

Ook het kopspel was een eenvoudige keuze voor Jan Vertonghen: "Marouane Fellaini. Hij heeft me ook een paar keer gered. Hij scoorde heel belangrijke goals. Grote spelers hebben niet altijd een heel technisch kopspel, maar hij had allebei: techniek én lengte."





"Leiderschap? Vincent Kompany. Hij was de enige echte leider van de nationale ploeg. Ja, een leider van topniveau", ging hij verder. "De tackle? Goede vraag. Daar zet ik mezelf. De tackle van Jan? Ja, ik heb altijd graag getackeld, dus waarom niet."

Wat de fysieke kracht betreft, kwam er een onverwacht antwoord: "Ja, het is een beetje vreemd om te zeggen, maar ik ga voor Eden Hazard. Hij staat bekend om zijn dribbels en om iets anders, maar het was heel moeilijk…" De ex-speler van Anderlecht corrigeerde zich echter snel: "Ah nee, nee, nee, de power van Mousa Dembélé… Sorry, daarnet zei ik Eden Hazard, ik dacht aan Eden. Maar Mousa Dembélé, zonder twijfel. Het was onmogelijk om hem van de bal te zetten. Mousa is een technicus, hij is nog veel meer, maar zijn kracht was ongelooflijk."

De perfecte Rode Duivel volgens Jan Vertonghen:

Dribbel: Jérémy Doku

Snelheid: Romelu Lukaku

Versnelling: Jérémy Doku

Schot: Dries Mertens

Passkwaliteit: Kevin De Bruyne

Spelinzicht: Hans Vanaken

Afwerking: Romelu Lukaku

Kopspel: Marouane Fellaini

Leiderschap: Vincent Kompany

Tackle: Jan Vertonghen

Fysieke kracht: Mousa Dembélé