OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

Yaya Touré is officieel gestart aan zijn carrière als hoofdtrainer. De voormalige assistent van Standard Luik is aangekondigd als nieuwe T1 van het Slovaakse Slovan Bratislava.

Na zijn succesvolle spelerscarrière, met passages bij onder meer AS Monaco, Manchester City en FC Barcelona, is de Ivoriaan aan een trainerscarrière begonnen. Hij deed ervaring op bij Olimpik Donetsk (assistent), Akhmat Grozny (assistent), de jeugdopleiding van Tottenham, Standard Luik (assistent) en recenter bij de nationale ploeg van Saoedi-Arabië (assistent).

Nu begint hij dus echt aan zijn trainersloopbaan in Slowakije bij Slovan Bratislava. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.

"Yaya heeft een enorme drang om zich te bewijzen als trainer bij Slovan Bratislava. We delen hoge ambities. We zijn jong, ambitieus en we zullen er alles aan doen om het succes van de club te verzekeren. Ik ben ervan overtuigd dat we een sterke technische staf hebben samengesteld en dat we ook over een competitieve ploeg zullen beschikken. Vanaf maandag beginnen we te werken aan dit nieuwe tijdperk van de club", aldus Ivan Kmotrík Jr., algemeen directeur van de club.

Yaya Touré aan het woord

De voormalige Ivoriaanse speler is uiteraard blij om aan dit avontuur te beginnen: "Ik ben heel gelukkig en enthousiast. Eerlijk gezegd kan ik niet wachten om maandag samen aan de slag te gaan. Mijn voorganger verdient enorm veel respect voor alles wat hij hier heeft bereikt. Ik wil op dat elan voortbouwen en tegelijk mijn eigen visie brengen."

"Voetbal betekent alles voor mij. Ik hou van uitdagingen en ik ben enorm enthousiast om een grote club te coachen, met een rijke geschiedenis, een prachtig stadion en grote ambities. Ik was aangenaam verrast door de infrastructuur van de club, die echt van een zeer hoog niveau is."





"Met Slovan wil ik dominant voetbal brengen, wedstrijden winnen en de wedstrijden controleren om onze supporters plezier te doen. Ik kijk ernaar uit om de spelers te leren kennen. Ik heb de ploeg al in detail bestudeerd, maar het belangrijkste zal zijn om te zien hoe de spelers reageren op de training."