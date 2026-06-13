Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

Qatar heeft op het WK een punt uit de brand gesleept tegen Zwitserland. De Zwitsers leken in het Levi's Stadium lange tijd op weg naar een verdiende overwinning, maar zagen hun efficiëntie hen uiteindelijk zuur opbreken. In de toegevoegde tijd zorgde Boualem Khoukhi alsnog voor de 1-1.

De wedstrijd begon nochtans met een waarschuwing voor Zwitserland. Al na twee minuten mocht Edmilson Junior alleen op Gregor Kobel afgaan nadat Manuel Akanji zich verkeek op een lange bal. De ex-speler van Standard en STVV slaagde er echter niet in de doelman te verschalken.

Zwitserland heer en meester, maar...

Daarna namen de Zwitsers het commando stevig in handen. Granit Xhaka dirigeerde het spel, terwijl Dan Ndoye en Breel Embolo voortdurend voor dreiging zorgden. Na enkele gemiste kansen viel de openingstreffer uiteindelijk na een kwartier spelen. Remo Freuler werd in de zestien onderuitgehaald door doelman Mahmoud Abunada en Embolo zette de strafschop feilloos om: 0-1.

Zwitserland domineerde vervolgens bijna de volledige eerste helft. Ndoye, Vargas en Aebischer kregen mogelijkheden om de voorsprong uit te diepen, maar telkens ontbrak de efficiëntie. Zelfs een bal die in de extra tijd van de eerste helft van de lijn werd gehaald, illustreerde hoe de Zwitsers vergaten de wedstrijd vroegtijdig te beslissen.

Ook na rust bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde. Qatar kroop ver terug en hoopte op een moment van inspiratie, terwijl Zwitserland het balbezit monopoliseerde. Xhaka probeerde het met een afstandsschot, Vargas en Embolo kwamen nog dicht bij de 0-2, maar die bevrijdende tweede treffer bleef uit.

Uitzinnige vreugde bij Qatarese spelers en fans

Daardoor bleef Qatar geloven. Niet omdat het veel kansen creëerde, wel omdat het verschil op het scorebord beperkt bleef. De thuisploeg van het WK 2022 drong in de slotfase voorzichtig meer aan en kreeg uiteindelijk loon naar werken.





In minuut 93 volgde het onverwachte moment. Al-Amin schilderde een voorzet richting tweede paal, waar Khoukhi zich losmaakte van Muheim en raak kopte. Kobel was kansloos en het Qatarese kamp ontplofte van vreugde.

Voor Zwitserland voelt dit ongetwijfeld als twee verloren punten. De ploeg was negentig minuten lang de betere ploeg, maar betaalde cash voor haar gebrek aan efficiëntie. Qatar mag dan weer vieren alsof het gewonnen heeft. Dankzij een late gelijkmaker houdt het zijn kansen op kwalificatie volledig intact.