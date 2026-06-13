Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Voor veel Belgische voetballers blijft een deelname aan het WK een droom. Voor Hannes Delcroix wordt die droom dit weekend werkelijkheid. De voormalige verdediger van Anderlecht en ex-Rode Duivel staat met Haïti aan de start van het wereldkampioenschap.

Een opvallende keuze die hem uiteindelijk naar het grootste voetbalpodium ter wereld heeft geleid. Delcroix speelde in november 2020 nog één interland voor België onder Roberto Martinez, in een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Toch besloot de 27-jarige verdediger later om zijn internationale toekomst aan Haïti te verbinden, het geboorteland van zijn biologische ouders.

Haïti bleef aandringen

De interesse van Haïti kwam niet uit de lucht vallen. "In het verleden hadden ze me al gecontacteerd toen ik jonger was, maar toen speelde ik nog bij de Belgische beloften en later ook bij de nationale ploeg", vertelt Delcroix bij La DH.

Toen de Haïtiaanse bond opnieuw aanklopte, stond hij meer open voor een gesprek. "Ik heb niet meteen ja gezegd. Ik heb de voor- en nadelen afgewogen en nagedacht over de gevolgen. Uiteindelijk heb ik voor Haïti gekozen."

Dat had volgens hem niet alleen met zijn kansen bij België te maken. "Het zou moeilijk geweest zijn om nog terug te keren bij de Rode Duivels. Er zijn veel verdedigers in België en er komen ook jonge spelers aan. Maar ik heb niet gedacht: het is voorbij bij België, dus kies ik voor Haïti. Ik wilde gewoon voor Haïti spelen."

WK als ultieme beloning voor Delcroix

Die beslissing leverde hem nu een plaats op het WK op. "Dat is een droom", zegt Delcroix. "Niet iedereen krijgt de kans om een Wereldbeker te spelen. Het is ook een fantastische mogelijkheid om jezelf te tonen."



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Om die droom waar te maken, maakte hij afgelopen seizoen bewust de overstap naar FC Lugano. "Het was belangrijk om speelminuten te maken en in vorm te zijn. De bondscoach had ook aangegeven dat ik competitieve wedstrijden nodig had."

Nu wacht een zware groepsfase met onder meer Schotland, Brazilië en Marokko. Maar voor Delcroix kan het toernooi nu al niet meer stuk. De voormalige Rode Duivel staat straks op een WK, iets waar hij enkele jaren geleden wellicht zelf niet meer op had gerekend.

