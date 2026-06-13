Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Voor veel Belgische voetballers blijft een deelname aan het WK een droom. Voor Hannes Delcroix wordt die droom dit weekend werkelijkheid. De voormalige verdediger van Anderlecht en ex-Rode Duivel staat met Haïti aan de start van het wereldkampioenschap.

Een opvallende keuze die hem uiteindelijk naar het grootste voetbalpodium ter wereld heeft geleid. Delcroix speelde in november 2020 nog één interland voor België onder Roberto Martinez, in een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Toch besloot de 27-jarige verdediger later om zijn internationale toekomst aan Haïti te verbinden, het geboorteland van zijn biologische ouders.

Haïti bleef aandringen

De interesse van Haïti kwam niet uit de lucht vallen. "In het verleden hadden ze me al gecontacteerd toen ik jonger was, maar toen speelde ik nog bij de Belgische beloften en later ook bij de nationale ploeg", vertelt Delcroix bij La DH.

Toen de Haïtiaanse bond opnieuw aanklopte, stond hij meer open voor een gesprek. "Ik heb niet meteen ja gezegd. Ik heb de voor- en nadelen afgewogen en nagedacht over de gevolgen. Uiteindelijk heb ik voor Haïti gekozen."

Dat had volgens hem niet alleen met zijn kansen bij België te maken. "Het zou moeilijk geweest zijn om nog terug te keren bij de Rode Duivels. Er zijn veel verdedigers in België en er komen ook jonge spelers aan. Maar ik heb niet gedacht: het is voorbij bij België, dus kies ik voor Haïti. Ik wilde gewoon voor Haïti spelen."

WK als ultieme beloning voor Delcroix

Die beslissing leverde hem nu een plaats op het WK op. "Dat is een droom", zegt Delcroix. "Niet iedereen krijgt de kans om een Wereldbeker te spelen. Het is ook een fantastische mogelijkheid om jezelf te tonen."

Lees ook... Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Om die droom waar te maken, maakte hij afgelopen seizoen bewust de overstap naar FC Lugano. "Het was belangrijk om speelminuten te maken en in vorm te zijn. De bondscoach had ook aangegeven dat ik competitieve wedstrijden nodig had."

Nu wacht een zware groepsfase met onder meer Schotland, Brazilië en Marokko. Maar voor Delcroix kan het toernooi nu al niet meer stuk. De voormalige Rode Duivel staat straks op een WK, iets waar hij enkele jaren geleden wellicht zelf niet meer op had gerekend.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Super League
Super League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Hannes Delcroix

Meer nieuws

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

08:23
Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

06:00
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

07:15
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

08:00
1
Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

20:30
Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

22:30
Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

22:00
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

07:30
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

07:00
WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

19:13
2
Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

19:00
4
Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

23:30
3
Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

22:58
Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

23:00
Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

19:50
1
KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

21:30
Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

20:45
7
Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..." Interview

Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..."

16:00
"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen Analyse

"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen

17:00
2
Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

19:30
'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

18:30
2
'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

17:30
11
Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland Interview

Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland

13:00
Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

18:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

15:00
DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

16:30
4
Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

15:30
7
WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

12:30
Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

14:30
26
'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

15:00
UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

14:00
3
Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

09:30
3
Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

08:30
2
DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

13:30
Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

12/06
3
Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Super League

 Speeldag 33
Winterthur Winterthur 0-2 Grasshoppers Grasshoppers
FC Zürich FC Zürich 0-1 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-1 Servette Servette
Sion Sion 3-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Luzern Luzern 2-2 Sankt Gallen Sankt Gallen
FC Thun FC Thun 3-1 FC Basel FC Basel

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit aangespoelde aangespoelde over 'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af' Timmy89 Timmy89 over Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen Mr. Saab Mr. Saab over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' TIGERMANIA TIGERMANIA over Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark André Coenen André Coenen over Verenigde Staten - Paraguay: 4-1 André Coenen André Coenen over Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard SeniorClub SeniorClub over DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club Vital Verheyen Vital Verheyen over Canada - Bosnië-Herzegovina: 1-1 Geert66 Geert66 over Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved