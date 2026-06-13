Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

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Het loon van de veelbesproken FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd door de wereldvoetbalbond openbaar gemaakt en dat bedrag laat monden openvallen...

Gianni Infantino maakte van de wereldvoetbalbond FIFA een krachtige financiële machine, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. De voorzitter van FIFA is een veelbesproken figuur geworden.

Het geld stroomde binnen bij de FIFA, maar ook Infantino doet zo een duit in het zakje. De Zwitser verdiende afgelopen jaar zo'n 2,44 miljoen euro bruto. Bovendien kreeg Infantino nog enkele bonussen waardoor zijn loon steeg naar een totaalbedrag van 4,24 miljoen euro.

13 miljard dollar

Een bedrag waarmee je thuis kan komen. Al deed de 56-jarige Infantino het ook zeer goed bij FIFA. In de drie afgelopen jaren stegen de inkomsten van FIFA, of voluit Fédération Internationale de Football Association, met 13 miljard dollar.

Al moest Infantino volgens sommigen daar wel "zijn ziel voor verkopen". Zo gaf hij een vredesprijs aan Amerikaans president Donald Trump terwijl hij maar al te graag oorlog voert met onder andere Iran.

Spektakel op het WK

Ondertussen vergrootte Infantino het WK van 32 naar 48 landen en maakt hij van het WK in de VS, Mexico en Canada een commercieel spektakelstuk. Zo passeerden onder andere Shakira en Katy Perry al voor een optreden.

Iets typisch Amerikaans met een knipoog naar de Amerikaanse Super Bowl. De Super Bowl is de jaarlijkse finale van de National Football League (NFL), het bekendste Amerikaanse evenement waarin de halftime show veel aandacht opeist.

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