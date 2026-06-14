DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk
Foto: © photonews

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Royal Antwerp FC heeft een nieuwe doelman toegevoegd aan zijn arsenaal. Met oog op de toekomst gaan ze Platon Matiukov eerst laten rijpen bij de Young Reds. De Wit-Russische doelman maakt de overstap van KRC Genk.

"Platon Matiukov vervoegt de Young Reds! Platon (18) is een grote Wit-Russische doelman die afgelopen seizoen voor KRC Genk speelde. Met zijn overstap naar The Great Old hoopt hij meer speelminuten te verzamelen bij onze Young Reds."

Antwerp haalt doelman van KRC Genk in huis

"Welkom, Platon!", opende Royal Antwerp FC een persbericht op de webstek van The Great Old en op de sociale media. Daarmee hebben ze de speler van KRC Genk officieel welkom geheten bij het stamnummer één. 

"Platon was een opportuniteit die we met plezier hebben omarmd. Bij zijn eerste optreden tijdens een internationaal tornooi met onze U18 in Nederland werd hij meteen uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi, wat ons doet uitkijken naar meer," aldus CEO Youth Jean Kindermans.

Meer speelminuten voor Platon Matiukov bij Antwerp?

In de eerste plaats zal Matiukov dus moeten rijpen bij de B-ploeg van Royal Antwerp FC, maar op termijn moet hij een optie in doel gaan worden voor The Great Old. Binnen welke termijn hij kans maakt om op dat niveau te spelen? Dat is niet duidelijk.


Bij KRC Genk werd hij door heel wat jonge, talentrijke doelmannen tegengehouden om veel speelminuten te vergaren. Ook bij Jong Genk in de Challenger Pro League lag dat nog moeilijk, terwijl Antwerp in de Amateurklassen speelt momenteel.

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