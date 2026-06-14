DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard
Foto: © photonews

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Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook compleet: KRC Genk slaat een stevige transferslag met de komst van Prince N'Salambi. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij de Limburgers en verlaat zo na meer dan een decennium zijn oude club Standard de Liège.

Zoals bij Standard en elders is er heel wat beweging bij de jeugd, nog voor de zomermercato van start gaat. Het hing al even in de lucht dat Afonso N’Salambi zou vertrekken, zoals we midden mei al meldden. De kapitein van SL16 FC mikte op een plaats in de A-ploeg, maar op die vraag ging Marc Wilmots niet in. 

Afonso, die dertien van de twintig jaren van zijn leven bij Standard doorbracht, is niet het enige familielid dat stamnummer 16 verlaat. Ook zijn jongere broer, Prince N’Salambi (17), vertrekt bij Standard. Hij is ondertussen aangekondigde bij KRC Genk. 

KRC Genk houdt Lille en Bayern München af voor Prince N'Salambi

Bij KRC Genk heeft hij ondertussen een contract voor drie seizoenen getekend. De Limburgse club zal hem integreren in haar U23-ploeg, die ook volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League uitkomt, na dit seizoen als vijftiende te zijn geëindigd.

Prince N’Salambi tekende een contract voor drie jaar in de Cegeka Arena, ondanks interesse van onder meer Lille… en Bayern München. Daardoor heeft Genk wel meteen een absolute topspeler in huis weten te gaan halen. 

KRC Genk heeft speler van Standard beet

De jacht op grote talenten bij de Belgische topploegen blijft dus in alle hevigheid woeden, maar deze keer blijft het talent in kwestie wel in eigen land. En daar zijn ze bij Genk dan ook over in de wolken. "Prince is een aanvaller die snelheid van handelen combineert met creativiteit en doelgerichtheid."

"Hij beschikt over sterke individuele kwaliteiten, maar heeft ook het vermogen om in de beslissende zone de juiste keuzes te maken. We geloven dat hij perfect past binnen onze visie en kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling", aldus technisch coördinator Stijn Haeldermans van Jong Genk op de webstek van de Limburgers.

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