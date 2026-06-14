Kortrijk-coach doet opvallende uitspraak over de Jupiler Pro League

KV Kortrijk bereidt zich voor op zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League. Trainer Michiel Jonckheere straalt ambitie uit, maar beseft ook dat zijn ploeg voor een enorme uitdaging staat. De coach wil meer dan alleen overleven.

Kortrijk wil opnieuw een vaste waarde worden

Tijdens de open training sprak Michiel Jonckheere met Het Laatste Nieuws over de doelstellingen van KV Kortrijk. De coach kijkt verder dan louter het behoud in de hoogste afdeling.

"De club wil opnieuw een stabiele eersteklasser worden. Wij zullen niet tevreden zijn met een vijftiende plaats", klinkt het ambitieus. Achter de schermen wordt dan ook volop gewerkt aan een kern die klaar moet zijn voor de Jupiler Pro League.

Toch beseft Jonckheere dat de promotie slechts het begin is. De komende transferperiode wordt cruciaal om de selectie verder te versterken en voldoende concurrentie binnen de ploeg te creëren.

Goede start moet de basis leggen

Volgens de trainer kan een promovendus zich nauwelijks een moeizame competitiestart permitteren. Zonder het vroegere play-offsysteem telt elk punt even zwaar en kan een slechte openingsfase een seizoen hypothekeren.

"Voor een promovendus is de start cruciaal", benadrukt Jonckheere. Daarom begon KV Kortrijk ook vroeg aan de voorbereiding. "We willen absoluut klaar zijn. Maar daarna moeten we de lijn uiteraard ook doortrekken. Het wordt zaak om constant te presteren." Die regelmaat zal volgens de coach een van de belangrijkste uitdagingen worden voor zijn ploeg.





Niet elke transfer zal raak zijn

KV Kortrijk beseft dat het financieel niet kan wedijveren met de Belgische topclubs. Jonckheere kijkt daarom realistisch naar de transfermarkt. "Wij zijn Club Brugge niet, dus we kunnen niet verwachten dat elke transfer meteen een voltreffer is." Volgens hem zal de club vooral moeten investeren in spelers met groeipotentieel.

Voorlopig is Suf Podgoreanu de enige nieuwkomer. Over de flankaanvaller is de coach alvast positief. "Hij is groot en snel. We waren vrij snel overtuigd van zijn kwaliteiten." Tegelijk beseft hij dat de speler nog progressie kan maken en dat zijn rendement omhoog moet.

Jonckheere weet hoe groot de uitdaging is

De opvallendste uitspraak van de Kortrijk-coach gaat over het niveauverschil tussen de twee hoogste afdelingen. Als debuterende hoofdcoach in 1A beseft hij dat zowel hij als zijn spelers een stap vooruit moeten zetten.

"De Jupiler Pro League is niet één, maar twee niveaus hoger dan de Challenger Pro League", klinkt het heel erg duidelijk bij Jonckheere. Dat verschil zal volgens hem elke week voelbaar zijn.

Jonckheere wil trouw blijven aan zijn voetbalvisie en kiest voor een ploeg die hoog druk zet. Daarbij kijkt hij met bewondering naar één bepaalde club. "Ik spiegel ons - zonder hen volledig te kopiëren - aan Union."

Tegelijk beseft hij dat flexibiliteit noodzakelijk wordt. "Niet alleen de spelers, maar ook ikzelf moet beter worden." Dat besef typeert de ambitie van KV Kortrijk: met beide voeten op de grond, maar zonder schrik voor de uitdaging die wacht in de Jupiler Pro League.