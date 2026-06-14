WK-LIVE 14/6: Verrassende uitslagen in Qatar-Zwitserland en Marokko-Brazilië
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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Marokko heeft op het WK een knap punt gepakt tegen Brazilië. In New York hielden de Atlasleeuwen de vijfvoudige wereldkampioen op een 1-1-gelijkspel na een wedstrijd waarin de Noord-Afrikanen lange tijd zelfs de betere ploeg waren. (Lees meer)
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