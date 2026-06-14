WK-LIVE 14/6: "It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Dick Advocaat prikt naar Duitse bondscoach en doet het niet voor het geld
Curacao neemt het in zijn WK-debuut op tegen Duitsland, meteen een grootmacht in het wereldvoetbal. Coach Dick Advocaat heeft op zijn persconferentie toegeleefd naar dat duel. Hij is de oudste bondscoach op dit WK, maar hij doet het niet voor het geld.
"Ik vond het een leuke opmerking van de Duitse bondscoach dat hij niet tot zijn 78e zou doorgaan, want hij heeft heel grote bedragen gekregen toen hij heel jong werd ontslagen. Ik ga door omdat ik het leuk blijf vinden, maar niet voor het geld hoor."
Diefstal Engeland: twee mensen opgepakt
Twee mannen zijn aangehouden voor diefstal in het basiskamp van de Engelse nationale ploeg op het WK. Dat meldde Melesa Johnson, de officier van justitie van Jackson County, zaterdag. De twee verdachten zitten in hechtenis en zijn aangeklaagd voor heling, weet Het Nieuwsblad te melden.
"Jackson County tolereert geen enkele criminele handeling die gericht is tegen bezoekers van het WK, inclusief de internationale teams die voor dit toernooi zijn afgereisd", aldus officier van justitie Johnson. De borgsom voor de twee mannen is vastgesteld op iets meer dan 60.000 euro. Ze laten er dus geen gras over groeien in de Verenigde Staten, zoveel is duidelijk.
Iran spreekt over de spanning
Mehdi Taremi heeft zich uitgesproken over de spanningen rond zijn land Iran in de aanloop naar het WK. De Iraanse spits pleit voor een strikte scheiding tussen sport en politiek. Lange tijd was, door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, de deelname van zijn land aan de eindfase onzeker.
Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. Op zondag 21 juli nemen Iran en de Rode Duivels het tegen elkaar op: "Het is niet mijn eerste WK, maar mijn derde. Men zegt altijd dat je, zodra je uit het vliegtuig stapt en het gastland binnenkomt, een sfeer van hartelijkheid en verbondenheid moet voelen", vertelde Mehdi Taremi openhartig in een interview met La Gazzetta dello Sport.
Oranjelegioen verzorgt de sfeer in Dallas
Nederland speelt zondagavond zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dus zijn de supporters van Nederland ondertussen massaal geland in de Verenigde Staten. En ook meteen klaar om er een 'Oranje feestje' van te maken, want Dallas is alvast helemaal ingepalmd.
Zoals de Nederlanders op de meeste grote toernooien doen, zijn ze ook nu met duizenden en duizenden afgezakt naar het WK. Aan hun steun zal het dus alvast niet liggen. Dallas is ingepalmd, op de tonen van de Snollebollekes - die uiteraard opnieuw een banger in huis hebben met "Links rechts" werd nog net geen aardbeving gedetecteerd. De fans zijn er klaar voor - nu de spelers nog?
So @FIFAWorldCup, are you ready for this? 😏#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDJPN pic.twitter.com/RFXxEqv3mV— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
"It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen
De zinssnede "It's coming home"? Dat kennen we allemaal. Het komt uit het liedje "Three Lions" van David Baddiel, Frank Skinner en The Lightning Seeds, dat in 1996 voor het EK voetbal werd gemaakt naar aanleiding van dertig jaar wachten op een prijs na het WK 1966 in eigen land.
Het liedje is dus ondertussen even oud als het wachten op een prijs. De laatste wereldtitel is al van zestig jaar geleden. Gelukkig hebben The Three Lionesses tussendoor op het EK bij de vrouwen wél een aantal prijzen gepakt om het leed toch iet of wat te verzachten.
Peter Vandenbempt laat er geen enkele twijfel over bestaan
Maandagavond begint het WK voor de Rode Duivels echt en helemaal. En dus zal het de komende dagen over de koppen lopen zijn aan meningen. Maar wie zijn nu de favorieten van Peter Vandenbempt en wat denkt hij van de Rode Duivels? (Lees meer)
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Voor Kevin De Bruyne wordt het maandag een bijzonder moment. Tegen Egypte begint de spelmaker van België aan zijn vierde wereldkampioenschap, na eerdere deelnames in 2014, 2018 en 2022. En hoewel de middenvelder nog altijd hunkert naar succes, beseft hij ook dat zijn WK-verhaal stilaan eindigt. (Lees meer)
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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