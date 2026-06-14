WK-LIVE 14/6: "It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen

Redactie
| Reageer
WK-LIVE 14/6: "It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Dick Advocaat prikt naar Duitse bondscoach en doet het niet voor het geld

Curacao neemt het in zijn WK-debuut op tegen Duitsland, meteen een grootmacht in het wereldvoetbal. Coach Dick Advocaat heeft op zijn persconferentie toegeleefd naar dat duel. Hij is de oudste bondscoach op dit WK, maar hij doet het niet voor het geld.

"Ik vond het een leuke opmerking van de Duitse bondscoach dat hij niet tot zijn 78e zou doorgaan, want hij heeft heel grote bedragen gekregen toen hij heel jong werd ontslagen. Ik ga door omdat ik het leuk blijf vinden, maar niet voor het geld hoor."

Aernout Van Lindt

Diefstal Engeland: twee mensen opgepakt

Twee mannen zijn aangehouden voor diefstal in het basiskamp van de Engelse nationale ploeg op het WK. Dat meldde Melesa Johnson, de officier van justitie van Jackson County, zaterdag. De twee verdachten zitten in hechtenis en zijn aangeklaagd voor heling, weet Het Nieuwsblad te melden.

"Jackson County tolereert geen enkele criminele handeling die gericht is tegen bezoekers van het WK, inclusief de internationale teams die voor dit toernooi zijn afgereisd", aldus officier van justitie Johnson. De borgsom voor de twee mannen is vastgesteld op iets meer dan 60.000 euro. Ze laten er dus geen gras over groeien in de Verenigde Staten, zoveel is duidelijk.

 

Aernout Van Lindt

Iran spreekt over de spanning

Mehdi Taremi heeft zich uitgesproken over de spanningen rond zijn land Iran in de aanloop naar het WK. De Iraanse spits pleit voor een strikte scheiding tussen sport en politiek. Lange tijd was, door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, de deelname van zijn land aan de eindfase onzeker.

Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. Op zondag 21 juli nemen Iran en de Rode Duivels het tegen elkaar op: "Het is niet mijn eerste WK, maar mijn derde. Men zegt altijd dat je, zodra je uit het vliegtuig stapt en het gastland binnenkomt, een sfeer van hartelijkheid en verbondenheid moet voelen", vertelde Mehdi Taremi openhartig in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Aernout Van Lindt

Oranjelegioen verzorgt de sfeer in Dallas

Nederland speelt zondagavond zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dus zijn de supporters van Nederland ondertussen massaal geland in de Verenigde Staten. En ook meteen klaar om er een 'Oranje feestje' van te maken, want Dallas is alvast helemaal ingepalmd.

Zoals de Nederlanders op de meeste grote toernooien doen, zijn ze ook nu met duizenden en duizenden afgezakt naar het WK. Aan hun steun zal het dus alvast niet liggen. Dallas is ingepalmd, op de tonen van de Snollebollekes - die uiteraard opnieuw een banger in huis hebben met "Links rechts" werd nog net geen aardbeving gedetecteerd. De fans zijn er klaar voor - nu de spelers nog?

Aernout Van Lindt

"It's coming home" mag dertig kaarsjes uitblazen

De zinssnede "It's coming home"? Dat kennen we allemaal. Het komt uit het liedje "Three Lions" van David Baddiel, Frank Skinner en The Lightning Seeds, dat in 1996 voor het EK voetbal werd gemaakt naar aanleiding van dertig jaar wachten op een prijs na het WK 1966 in eigen land.

Het liedje is dus ondertussen even oud als het wachten op een prijs. De laatste wereldtitel is al van zestig jaar geleden. Gelukkig hebben The Three Lionesses tussendoor op het EK bij de vrouwen wél een aantal prijzen gepakt om het leed toch iet of wat te verzachten.

 

Peter Vandenbempt laat er geen enkele twijfel over bestaan

Maandagavond begint het WK voor de Rode Duivels echt en helemaal. En dus zal het de komende dagen over de koppen lopen zijn aan meningen. Maar wie zijn nu de favorieten van Peter Vandenbempt en wat denkt hij van de Rode Duivels? (Lees meer)

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

Voor Kevin De Bruyne wordt het maandag een bijzonder moment. Tegen Egypte begint de spelmaker van België aan zijn vierde wereldkampioenschap, na eerdere deelnames in 2014, 2018 en 2022. En hoewel de middenvelder nog altijd hunkert naar succes, beseft hij ook dat zijn WK-verhaal stilaan eindigt. (Lees meer)

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Op twee dagen van België-Egypte verscheen Kevin De Bruyne voor de pers. Hij had het over heel wat onderwerpen en vooral ook over Romelu Lukaku, die hard werkt aan zijn comeback. (Lees meer)

🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

Dat de sfeer goed zit bij de Rode Duivels hebt u intussen wel al begrepen. Kevin De Bruyne kwam dat zaterdag nog eens bevestigen. Maar we kunnen het elke dag ook met eigen ogen zien op training. (Lees meer)

UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

Hij doet er alles aan om eerder fit te zijn, maar het ziet er naar uit dat Zeno Debast dan toch de hele groepsfase gaat missen. Momenteel maakt bondscoach Rudi Garcia daar zich echter niet al te veel zorgen over. (Lees meer)

Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

Marokko heeft op het WK een knap punt gepakt tegen Brazilië. In New York hielden de Atlasleeuwen de vijfvoudige wereldkampioen op een 1-1-gelijkspel na een wedstrijd waarin de Noord-Afrikanen lange tijd zelfs de betere ploeg waren. (Lees meer)

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal'

11:30
1
DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

DONE DEAL: KRC Genk houdt Bayern af voor toptalent Standard

11:00
DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk

10:30
1
Peter Vandenbempt laat er geen enkele twijfel over bestaan

Peter Vandenbempt laat er geen enkele twijfel over bestaan

10:00
Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië, Turkse tristesse

Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië, Turkse tristesse

09:20
Van Neerpede naar clash met Brazilië

Van Neerpede naar clash met Brazilië

08:40
De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

08:00
Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

07:30
🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

07:00
Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

23:51
WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

23:31
1
Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

23:08
Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

21:40
📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

22:15
Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

22:00
DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

21:40
1
Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

21:30
1
Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

21:00
7
UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

02:29
3
Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

02:09
Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

20:30
1
Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

20:00
📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

19:21
Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter" Interview

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

18:15
Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

18:00
4
Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

17:30
12
"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

17:00
OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

16:45
Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

16:30
"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

16:20
Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

15:45
1
Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

15:20
1
Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

14:40
8
"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

14:15
1
Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

13:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 19:00 Curacao Curacao
Nederland Nederland 22:00 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over 'Union troeft KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht af voor miljoenendeal' Dirk1897 Dirk1897 over Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Werk voor Sibierski: 'Sterkhouder naar Spanje, plan A voor T1 zegt neen' Jos Het Ei Jos Het Ei over DONE DEAL: Antwerp haalt uit en snoept doelman weg bij KRC Genk Real09 Real09 over Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' cartman_96 cartman_96 over Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf) cartman_96 cartman_96 over "Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel de zwerte maan de zwerte maan over Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over 'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved