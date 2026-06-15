Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

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Door de afschaffing van het quotum voor U23-ploegen in de Challenger Pro League moet Anderlecht er ook op toezien dat zijn tweede ploeg zich handhaaft in het profvoetbal. De positie van doelman lijkt in elk geval meer dan goed bezet.

Het zijn cruciale weken voor Anderlecht. De club moet niet alleen een A-kern samenstellen die in de Jupiler Pro League voor de hoofdprijzen kan meedoen onder een trainer die nog moet worden aangeduid, maar ook een tweede professionele kern bouwen die zich kan handhaven in de Challenger Pro League. Dat wordt extra belangrijk nu het quotum voor U23-ploegen wordt afgeschaft.

RSCA Futures eindigde vorig seizoen als veertiende en werkt intussen ook aan de kern voor het komende seizoen. De club maakte bekend dat het contract van Lander Gijsbers verlengd werd. De doelman schipperde dit seizoen tussen de rol van tweede en derde doelman in de Challenger Pro League en wacht nog altijd op zijn debuut bij de profs.

Gijsbers kwam vorige zomer over van OH Leuven, waar hij sinds 2015 aangesloten was, toen hij negen jaar oud was. De doelman, die in januari twintig werd, kreeg bij de Leuvense beloften al de kans om op het hoogste amateurniveau te spelen, maar kwam nog nooit in actie op profniveau.

Wie wordt eerste doelman bij RSCA Futures?

Dat zou volgend seizoen kunnen veranderen bij de tweede ploeg van Anderlecht, al krijgt Lander Gijsbers stevige concurrentie. Hij moet de strijd aangaan met Mattis Seghers, de titularis bij de nationale U17 die onlangs de finale van het Europees kampioenschap haalden. Seghers speelde vorig seizoen ook de laatste drie wedstrijden in de Challenger Pro League, als vervanger van Michiel Haentjens, die zelf nog tot 30 juni 2027 onder contract ligt.

Er is dus stevige concurrentie bij de jonge doelmannen van Anderlecht. Tegelijk blijft ook de situatie in de A-kern onzeker. Colin Coosemans krijgt af en toe kritiek, Justin Heekeren wist zijn kans niet te grijpen en derde doelman Joachim Imbrechts kreeg die kans voorlopig nog niet.

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