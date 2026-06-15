Reactie 🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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🎥 Brandon Mechele, de beste Rode Duivel op het veld: "Hier ben ik enorm trots op"
Foto: © photonews

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Brandon Mechele stond maandagavond voor het eerst in zijn carrière aan de aftrap van een wedstrijd op een wereldkampioenschap. De 32-jarige verdediger van Club Brugge leek nooit voorbestemd voor zo'n moment, maar speelde tegen Egypte misschien wel één van de sterkste interlands.

Alleen kon hij er achteraf niet volledig van genieten. België sleepte dankzij een own goal onder druk van invaller Romelu Lukaku nog een 1-1-gelijkspel uit de brand. Een punt dat de Rode Duivels in leven houdt, maar eentje waar Mechele en zijn ploegmaats niet echt tevreden mee waren.

"Collectief waren we ontgoocheld"

De verdediger analyseerde de wedstrijd bijzonder eerlijk. "Ik denk dat ik persoonlijk een heel goede wedstrijd gespeeld heb", vertelde hij. "Verdedigend heb ik mijn taak gedaan, ik heb geprobeerd gevaarlijk te zijn op stilstaande fases en ook voetballend mijn steentje bij te dragen."

Toch overheerste het gevoel dat er meer in zat. "Collectief waren we ontgoocheld. In de eerste helft waren we te braaf in de duels en ook te slordig aan de bal. Daardoor konden we geen tempo maken. In de tweede helft zat er veel meer vuur in de ploeg, waren we agressiever en speelden we sneller. Op basis van die tweede helft verdienden we volgens mij de overwinning."

Salah uit de match gehouden

Eén van de opvallendste vaststellingen van de avond was hoe weinig Egypte kon profiteren van zijn sterren. Mohamed Salah en Omar Marmoush kwamen nauwelijks in het stuk voor. Mechele vormde samen met Nathan Ngoy een stevig centraal duo dat nauwelijks iets weggaf.



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"Samen met Nathan stond het gewoon goed. Tegen spelers als Salah en Marmoush moet je constant geconcentreerd zijn, maar ik denk dat we hen goed onder controle hebben gehouden."

Dat het duo nauwelijks samen ervaring heeft op internationaal niveau, was daar amper aan te merken. "Het klikte eigenlijk meteen. Tegen Tunesië voelde dat al goed aan en blijkbaar heeft de bondscoach hetzelfde gezien."

Van twijfels naar een WK-basisplaats

Misschien nog het meest opvallende aan het verhaal van Mechele is hoe onverwacht dit allemaal komt. "Tot anderhalf jaar geleden dacht ik eerlijk gezegd niet eens dat ik nog voor de nationale ploeg zou spelen."

Nu stond hij plots op een WK tegenover Salah. "We zijn van ver gekomen. Daarom ben ik vooral trots dat ik hier sta. Dit is mijn eerste grote toernooi, mijn eerste WK-match. Er was spanning, natuurlijk. Maar dat hoort erbij. Als je die spanning niet meer voelt, wordt voetbal een stuk minder mooi."

"Rom is een beer"

Toen België een doelpunt nodig had, keek iedereen richting Romelu Lukaku. De spits had nauwelijks tijd nodig om zijn stempel te drukken. "Dat is Rom hé", glimlachte Mechele. "Hij staat nog geen tien seconden op het veld en het eerste contact met de bal levert meteen een doelpunt op."

Voor de verdediger blijft Lukaku een fenomeen. "Hij groeit opnieuw naar zijn beste niveau. Het is een beer om tegen te spelen op training. Met zijn rug naar doel is hij enorm sterk en als je hem laat draaien, is het meestal kassa."

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