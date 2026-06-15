Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 5 reacties
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte
Foto: © photonews

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De positie van linksback is een van de meest onzekere plekken in de basiself van de Rode Duivels. Begint Maxim De Cuyper of Timothy Castagne tegen Egypte? Beide kandidaten hebben goede troeven om te starten.

Nog even wachten tot we de grote start van de Rode Duivels op dit WK 2026 meemaken: maandagavond in Seattle tegen Egypte. In aanloop naar die partij lijkt Rudi Garcia, aan de vooravond van zijn allereerste WK, al een groot deel van zijn basiself vlot te hebben samengesteld.

Thibaut Courtois in doel, Arthur Theate en waarschijnlijk Nathan Ngoy achterin; het trio Onana - Tielemans - De Bruyne wordt volop verwacht, net als het koppel Doku - Trossard op de flanken en Charles De Ketelaere in de spits.

Er blijft één positie over waar de kansen behoorlijk gelijk verdeeld lijken tussen de twee favorieten: die van linksachter, waar Maxim De Cuyper en Timothy Castagne om de voorkeur strijden. De ene werd door Domenico Tedesco thuisgelaten voor zijn eerste grote toernooi, het EK van twee jaar geleden; de andere maakt zich op voor zijn vierde grote toernooi, zijn tweede WK.

Castagne of De Cuyper: de laatste grote vraag in de basis van de Rode Duivels

Tijdens de vier laatste oefenduels (Verenigde Staten, Mexico, Kroatië, Tunesië) verdeelden de twee spelers de speeltijd (157 minuten voor Castagne, 218 minuten voor De Cuyper), met dus een klein voordeel voor de speler van Brighton. Derde concurrent voor de positie, Joaquin Seys, verzamelde 75 minuten in die vier matchen.

Betekent dit dan dat De Cuyper maandagavond tegen Egypte zal starten? Dat staat niet vast, want tegen Tunesië bracht Rudi Garcia een opstelling tussen de lijnen die erg dicht aanleunt bij, zo niet identiek is aan, die van zijn WK-opener. Enige uitzondering: Brandon Mechele mocht starten in de plaats van Arthur Theate, die 90 minuten had gespeeld in Kroatië. Garcia weegt het aantal speelminuten van zijn spelers zorgvuldig af om blessures te vermijden.

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Misschien dus een klein streepje voor Castagne op een van de meest onzekere posities in de basis van de Duivels. De 30-jarige speler kan bovendien uitpakken met zijn ervaring in een relatief jonge groep, wat in zijn voordeel kan spelen.

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