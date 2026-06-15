Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Dit was hét schandaal van de start van het WK: Omar Artan, in 2025 verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika, kreeg geen toegang tot de Verenigde Staten. De UEFA reikte hem daarna de hand, en nu doet ook de FIFA een symbolisch gebaar.

Op de lange lijst met polemieken die dit begin van het WK kleuren, is er vooral één die voor grote ophef heeft gezorgd. Omar Ahmed Artan, de Somalische scheidsrechter die in 2025 door de CAF werd verkozen tot beste scheidsrechter van het Afrikaanse continent en ook de finale van de Afrikaanse Champions League leidde, kreeg geen toegang tot de Verenigde Staten.

Zoals bekend hebben de VS onder de regering-Trump strenge toegangsbeperkingen ingevoerd voor bepaalde nationaliteiten, en Somalië behoort tot de landen die daardoor getroffen worden. De Amerikaanse regering verantwoordde haar beslissing door te verwijzen naar vermeende banden van Artan met de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab.

Omar Artan wordt normaal betaald door FIFA

Artan moest dus terugkeren naar zijn land. Kort daarna reikte de UEFA hem de hand. De Somalische scheidsrechter werd namelijk uitgenodigd om deze zomer een van de meest prestigieuze wedstrijden van Europa te leiden: de Supercup tussen PSG, winnaar van de Champions League, en Aston Villa, winnaar van de Europa League.

FIFA hield zich na de beslissing van de Amerikaanse regering opvallend stil. Gianni Infantino betreurde de situatie, maar herinnerde eraan dat FIFA niet alles controleert en dat de organiserende landen uiteindelijk de beslissingen nemen. Dat is maar een halve waarheid, aangezien elk gastland akkoorden ondertekent om alle betrokken landen en officials toegang tot het grondgebied te garanderen.



Nu heeft de internationale voetbalbond laten weten dat ze een gebaar zal stellen richting Omar Artan. Dat beweert althans de BBC. De Somalische scheidsrechter zou zijn volledige deelnamepremie ontvangen, net zoals de andere arbiters. Misschien niet meer dan een pleister op de wonde, maar het kan Artan wel wat troost bieden na een verhaal dat de hele wereld heeft geraakt.