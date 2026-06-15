Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

In het Tunesische kamp is een drastische beslissing genomen na de zware nederlaag van afgelopen nacht tegen Zweden (5-1). Sabri Lamouchi is niet langer de bondscoach van Tunesië en zijn opvolger zou al klaarstaan.

Onder meer tegen onze Rode Duivels (5-0) liet Tunesië in de voorbereidende oefenwedstrijden geen al te sterke indruk na. Na de nederlaag tegen Mali in de achtste finales van de Afrika Cup in januari wonnen ze nog moeizaam van Haïti (0-1), speelden ze gelijk tegen Canada (0-0) en gingen ze onderuit in Oostenrijk (1-0).

Tunesië, ingedeeld in groep F van dit WK 2026 samen met Nederland en Japan, had er alle belang bij om in de openingsmatch van het toernooi een positief resultaat neer te zetten. Afgelopen nacht in Monterrey wachtte Zweden.

Maar daarvan kwam niets in huis: de Tunesiërs werden met 5-1 van het veld geveegd na een ronduit rampzalige tweede helft. Op sociale media duurde het dan ook niet lang voor supporters het vertrek van Sabri Lamouchi eisten.

Wahbi Khazri op de bank bij Tunesië: een sterk symbool

Die roep zou wel eens gehoor kunnen krijgen. Volgens informatie van de Tunesische radiozender Radio Mosaique, bevestigd door journalist Romain Molina, zou Sabri Lamouchi maandagochtend uit zijn functie zijn ontheven na een spoedvergadering die door enkele leden van het bestuur van de Tunesische Voetbalfederatie werd gevraagd.

Een abrupt einde voor de 54-jarige Lyonnais, die pas in januari aan het roer kwam, net na de Afrika Cup, en een contract had tot 31 juli 2028. Zijn opvolger zou wel eens Wahbi Khazri kunnen worden: de voormalige steraanvaller van de Tunesische nationale ploeg (74 caps, 25 goals), die in juli 2025 zijn carrière stopzette en binnen de staf van Lamouchi de rol van hoofdanalist vervulde.



