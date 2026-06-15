Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

De Rode Duivels willen op dit WK natuurlijk zover mogelijk doorstoten en als het even kan een eerste wereldtitel grijpen. Voor enkele spelers wordt het ook ten persoonlijke titel de kans om records te breken – zij het dan Belgische records.

Op dit moment is ene Enzo Scifo nog steeds de man die de meeste aantal interlands heeft gespeeld voor de Belgische nationale ploeg op wereldkampioenschappen. Hij speelde liefst zeventien wedstrijden voor de nationale ploeg. Hij was erbij voor de Rode Duivels op het WK 1986, 1990, 1994 en 1998.

Hadden de Rode Duivels op bepaalde toernooien waar hij was nog wat verder kunnen doodringen, dan zou hij mogelijk boven de twintig wedstrijden kunnen zijn uitgekomen. Zover is het dus niet gekomen en dus gaat hij zijn record na dit WK kwijt zijn.

Thibaut Courtois gaat het record van Enzo Scifo breken

Dat is een zekerheid, want Thibaut Courtois is na de drie groepswedstrijden al zeker van het nummer één op dit lijstje. De goalie van Real Madrid zat bij de start van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada al aan vijftien wedstrijden.

Daarmee stond hij op de derde plaats, want Jan Ceulemans stond er nog tussen met zestien wedstrijden. Franky Van der Elst, Jan Vertonghen en Eden Hazard vormden een pelotonnetje dat veertien keer aantrad in een WK-wedstrijd.

Waar komen Kevin De Bruyne, Axel Witsel & co uit na dit toernooi?

En daarna is er ook nog een trosje spelers die met dertien wedstrijden stond. Denk aan Toby Alderweireld en Dries Mertens, maar ook spelers uit de huidige selectie met Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Afhankelijk van hoe vaak zij spelen, kunnen ze ook naar het podium na dit WK.



Lees ook... LIVE: De eerste kans is voor de Belgen›

Thibaut Courtois komt normaal gezien na de groepsfase al op achttien uit en ook Kevin De Bruyne zien we wel van dertien naar minstens zestien gaan, terwijl het voor Axel Witsel nog iets meer afwachten is. En ook andere spelers kunnen natuurlijk op dit WK naar de top-10 evolueren.