WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK!
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Het WK is ondertussen al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels
De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Jan Vertonghen volgt de groep van dichtbij op en ziet goede voortekenen, al verwacht hij dat België vooral tijdens het tornooi nog zal moeten groeien. (Lees meer)
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte
De Rode Duivels beginnen maandagavond aan hun WK tegen Egypte. Peter Vandenbempt waarschuwt voor het lage blok en de snelle counters, maar ziet vooral een kans om meteen een groot signaal te geven. (Lees meer)
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen
In het Tunesische kamp is een drastische beslissing genomen na de zware nederlaag van afgelopen nacht tegen Zweden (5-1). Sabri Lamouchi is niet langer de bondscoach van Tunesië en zijn opvolger zou al klaarstaan. (Lees meer)
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was
Dit was hét schandaal van de start van het WK: Omar Artan, in 2025 verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika, kreeg geen toegang tot de Verenigde Staten. De UEFA reikte hem daarna de hand, en nu doet ook de FIFA een symbolisch gebaar. (Lees meer)
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte
De positie van linksback is een van de meest onzekere plekken in de basiself van de Rode Duivels. Begint Maxim De Cuyper of Timothy Castagne tegen Egypte? Beide kandidaten hebben goede troeven om te starten. (Lees meer)
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"
Ook in Egypte is de spanning groot in aanloop naar de wedstrijd van vanavond tegen de Rode Duivels. Voor Hamza Abdelkarim, een van de grootste beloften van de Farao’s, is het verhaal extra mooi. (Lees meer)
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen
Het is geen bevlieging: in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, is het heel normaal om voetbal “soccer” te noemen. Daar bestaat een perfect logische historische verklaring voor. (Lees meer)
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK
Het WK leverde ’s nachts opnieuw spektakel op. Ivoorkust won pas in het slot van Ecuador (1-0), terwijl Zweden stevig uithaalde tegen Tunesië (5-1) en meteen een duidelijk signaal gaf. Bram Van Driessche maakte zijn debuut op het WK als Support VAR. (Lees meer)
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan
Nederland begon het WK met puntenverlies tegen Japan. Oranje gaf twee keer een voorsprong weg, maar Ronald Koeman bleef opvallend positief en verdedigde ook zijn wissels na kritiek. Een heel opmerkelijke analyse van de bondscoach. (Lees meer)
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België
Rudi Garcia verscheen deze zondag rond 23u30 Belgische tijd (14u30 lokale tijd) voor de Belgische pers, aan de vooravond van België-Egypte. Daarbij had hij het onder meer over de tegenstander van de Rode Duivels, die hij zeker niet onderschat. (Lees meer)
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois
Thibaut Courtois liet verstaan dat hij na het WK mogelijk stopt bij de Rode Duivels. Franky Van der Elst en Steven Defour begrijpen zijn openheid, al hoopt Van der Elst dat hij toch nog doorgaat. (Lees meer)
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit
Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn ambities daarbij duidelijk uitgesproken. De Fransman wil niet alleen de groepsfase overleven, maar mikt meteen op de eerste plaats in de poule. (Lees meer)
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia
Voor Maxim De Cuyper wordt het WK iets speciaals. De linksachter staat voor zijn eerste Wereldbeker als volwaardige Rode Duivel en voelt dat zijn positie binnen de nationale ploeg fundamenteel veranderd is tegenover het EK van 2024. (Lees meer)
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels
Terwijl de Rode Duivels als favoriet aan hun WK-opener tegen Egypte beginnen, wil de Egyptische bondscoach Hossam Hassan zich allerminst neerleggen bij een bijrol. Hij stuurde zelfs een serieuze waarschuwing de wereld in. (Lees meer)
Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag
Nederland heeft zijn WK-avontuur niet met een overwinning kunnen openen. De ploeg van Ronald Koeman leek lange tijd op weg naar drie punten tegen Japan, maar incasseerde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker. Na een aantrekkelijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 2-2. (Lees meer)
Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"
Maandag wacht Egypte in de openingsmatch van de groepsfase en volgens aanvoerder Youri Tielemans is België klaar om aan het toernooi te beginnen. En voor de middenvelder gaat het niet over de individuen binnen het Belgisch elftal. (Lees meer)
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