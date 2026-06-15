WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK!

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK!

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het WK is ondertussen al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Jan Vertonghen volgt de groep van dichtbij op en ziet goede voortekenen, al verwacht hij dat België vooral tijdens het tornooi nog zal moeten groeien. (Lees meer)

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

De Rode Duivels beginnen maandagavond aan hun WK tegen Egypte. Peter Vandenbempt waarschuwt voor het lage blok en de snelle counters, maar ziet vooral een kans om meteen een groot signaal te geven. (Lees meer)

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

In het Tunesische kamp is een drastische beslissing genomen na de zware nederlaag van afgelopen nacht tegen Zweden (5-1). Sabri Lamouchi is niet langer de bondscoach van Tunesië en zijn opvolger zou al klaarstaan. (Lees meer)

Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Dit was hét schandaal van de start van het WK: Omar Artan, in 2025 verkozen tot beste scheidsrechter van Afrika, kreeg geen toegang tot de Verenigde Staten. De UEFA reikte hem daarna de hand, en nu doet ook de FIFA een symbolisch gebaar. (Lees meer)

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

De positie van linksback is een van de meest onzekere plekken in de basiself van de Rode Duivels. Begint Maxim De Cuyper of Timothy Castagne tegen Egypte? Beide kandidaten hebben goede troeven om te starten. (Lees meer)

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

Ook in Egypte is de spanning groot in aanloop naar de wedstrijd van vanavond tegen de Rode Duivels. Voor Hamza Abdelkarim, een van de grootste beloften van de Farao’s, is het verhaal extra mooi. (Lees meer)

Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Het is geen bevlieging: in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, is het heel normaal om voetbal “soccer” te noemen. Daar bestaat een perfect logische historische verklaring voor. (Lees meer)

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Het WK leverde ’s nachts opnieuw spektakel op. Ivoorkust won pas in het slot van Ecuador (1-0), terwijl Zweden stevig uithaalde tegen Tunesië (5-1) en meteen een duidelijk signaal gaf. Bram Van Driessche maakte zijn debuut op het WK als Support VAR. (Lees meer)

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Nederland begon het WK met puntenverlies tegen Japan. Oranje gaf twee keer een voorsprong weg, maar Ronald Koeman bleef opvallend positief en verdedigde ook zijn wissels na kritiek. Een heel opmerkelijke analyse van de bondscoach. (Lees meer)

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia verscheen deze zondag rond 23u30 Belgische tijd (14u30 lokale tijd) voor de Belgische pers, aan de vooravond van België-Egypte. Daarbij had hij het onder meer over de tegenstander van de Rode Duivels, die hij zeker niet onderschat. (Lees meer)

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Thibaut Courtois liet verstaan dat hij na het WK mogelijk stopt bij de Rode Duivels. Franky Van der Elst en Steven Defour begrijpen zijn openheid, al hoopt Van der Elst dat hij toch nog doorgaat. (Lees meer)

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn ambities daarbij duidelijk uitgesproken. De Fransman wil niet alleen de groepsfase overleven, maar mikt meteen op de eerste plaats in de poule. (Lees meer)

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Voor Maxim De Cuyper wordt het WK iets speciaals. De linksachter staat voor zijn eerste Wereldbeker als volwaardige Rode Duivel en voelt dat zijn positie binnen de nationale ploeg fundamenteel veranderd is tegenover het EK van 2024. (Lees meer)

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Terwijl de Rode Duivels als favoriet aan hun WK-opener tegen Egypte beginnen, wil de Egyptische bondscoach Hossam Hassan zich allerminst neerleggen bij een bijrol. Hij stuurde zelfs een serieuze waarschuwing de wereld in. (Lees meer)

Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

Nederland heeft zijn WK-avontuur niet met een overwinning kunnen openen. De ploeg van Ronald Koeman leek lange tijd op weg naar drie punten tegen Japan, maar incasseerde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker. Na een aantrekkelijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 2-2. (Lees meer)

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Maandag wacht Egypte in de openingsmatch van de groepsfase en volgens aanvoerder Youri Tielemans is België klaar om aan het toernooi te beginnen. En voor de middenvelder gaat het niet over de individuen binnen het Belgisch elftal. (Lees meer)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn Live

D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn

16:01
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

16:00
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Van Den Bosch - Lamouchi

15:00
OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

15:00
1
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

14:20
1
Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

13:55
Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

13:20
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

12:51
13
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

12:20
6
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

12:00
1
'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

11:40
4
📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

11:21
1
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

10:50
Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

10:25
6
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

09:38
1
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

09:25
4
Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

08:50
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

08:20
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

08:20
2
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

08:00
1
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

07:00
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

06:30
1
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

06:00
WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

WK-LIVE 14/6: Garcia en Tielemans bezig aan hun persconferentie: "Zijn er klaar voor"

23:54
Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
3
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30
Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

21:10
55
Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

Het maakt Kompany gek, maar zijn speler nog meer: Duitser krijgt het zwaar op zijn heupen op WK

22:00
Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

Nooit eerder vertoond op een WK: zo 'mag' Iran de Verenigde Staten binnen, Rode Duivels kijken mee

21:30
Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

Undav & co helpen Duitsland aan stevig statement

21:03
3
"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

21:00
Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

Een van de slechtste WK-voorbereidingen ooit? Engeland ontsnapte aan een nieuwe ramp

20:30
Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

20:00
"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

20:00
Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

00:59

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was Jolige Joep Jolige Joep over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken Bink65 Bink65 over OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen H.J. H.J. over Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte JaKu JaKu over Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken JaKu JaKu over Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan Andreas2962 Andreas2962 over 'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België' Goro Goro over 📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao Goro Goro over Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved