Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor
Foto: © photonews
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Het gelijkspel tegen Egypte heeft de discussie bij de Rode Duivels opnieuw aangewakkerd. Volgens Marc Degryse moet bondscoach Rudi Garcia ingrijpen voor de wedstrijd tegen Iran. Opvallend: zelfs aanvoerder Youri Tielemans is niet langer zeker van een basisplaats.

Degryse ziet oplossing op het middenveld

De prestaties van de Rode Duivels blijven voer voor discussie. Na het puntenverlies tegen Egypte vindt analist Marc Degryse dat Rudi Garcia zijn middenveld grondig moet hertekenen. De voormalige Rode Duivel kijkt daarbij naar een succesvolle combinatie uit het recente verleden.

Volgens Degryse vormden Nicolas Raskin, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne een uitstekend trio. In zijn ogen moet Garcia niet op zoek naar twee sterke middenvelders, maar naar drie spelers die perfect bij elkaar passen. Dat zou wel gevolgen hebben voor Youri Tielemans, die mogelijk zijn basisplaats én aanvoerdersband dreigt te verliezen.

Tielemans onder druk: verdwijnt hij uit basiselftal?

Youri Tielemans behoort al jaren tot de vaste waarden bij de Rode Duivels. De middenvelder werd geboren op 7 mei 1997 en doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht. Daar brak hij op jonge leeftijd door als groot talent, waarna hij de overstap maakte naar AS Monaco.

Na een succesvolle periode in Frankrijk trok hij naar Leicester City. Daar beleefde hij absolute hoogtepunten, met als uitschieter het winnende doelpunt in de FA Cup-finale van 2021. Sinds 2023 speelt Tielemans voor Aston Villa in de Premier League.

De Belgische international ligt nog meerdere seizoenen onder contract bij de Engelse club. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer 30 miljoen euro geschat, al blijft die afhankelijk van zijn prestaties en leeftijd.

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Concurrentie wordt steeds groter op het middenveld

Waar Tielemans jarenlang een onbetwiste basisspeler was en recent ook aanvoerder werd van de Rode Duivels, krijgt hij steeds meer concurrentie. Nicolas Raskin ontwikkelt zich sterk, terwijl Hans Vanaken ondanks zijn leeftijd een belangrijke pion blijft. Kevin De Bruyne blijft uiteraard de creatieve leider van het elftal.

Ook Rudi Garcia zoekt nog naar de ideale balans op het middenveld. Het gelijkspel tegen Egypte maakte duidelijk dat er nog werk aan de winkel is en dat verschillende combinaties mogelijk zijn. Voor Tielemans betekent dat dat zijn plaats niet langer vanzelfsprekend is, ondanks zijn ervaring en status binnen de groep.

Wat beslist Rudi Garcia voor het duel met Iran?

Marc Degryse laat weinig twijfel bestaan over zijn voorkeur. Volgens hem moet Garcia durven kiezen voor een complementair middenveld en desnoods grote namen aan de kant schuiven. De Franse bondscoach staat voor een belangrijke beslissing richting de volgende WK-wedstrijd tegen Iran. Houdt hij vast aan zijn aanvoerder of kiest hij voor een nieuw evenwicht met Raskin, Vanaken en De Bruyne op het middenveld?

Voor Tielemans zou een plaats op de bank een opvallende wending zijn in zijn interlandcarrière, zeker nu hij nog niet zo lang aanvoerder is. “Dat je dan met Tielemans je aanvoerder uit de ploeg moet halen? Dan maak je iemand anders kapitein, hè. Het is toch ook niet dat Tielemans al dezelfde impact heeft als iemand als Hazard of Doku”, reageert Degryse bijzonder scherp in Het Laatste Nieuws.

De discussie toont vooral aan dat de concurrentie bij de Rode Duivels groter is dan ooit. En voor Garcia kan dat uiteindelijk alleen maar een luxeprobleem zijn.

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