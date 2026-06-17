WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen?

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Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.

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Bjorn Vandenabeele

Moest Messi rood krijgen? Thierry Henry komt met cruciale uitleg

Thierry Henry begrijpt niet waarom er zoveel ophef ontstaat over de VAR-check rond Lionel Messi. Volgens de Franse voetballegende was er geen sprake van opzet en was een rode kaart dan ook niet aan de orde.

"Ik heb veel mensen gehoord die zeggen dat het een rode kaart had moeten zijn, maar voor mij is intentie heel belangrijk als je deze situaties goed analyseert", aldus Henry. De voormalige topspits wijst erop dat Messi zijn aandacht volledig op de bal had gericht en een normale voetbalactie probeerde te maken.

Henry erkent dat er contact was, maar vindt dat niet elke ongelukkige botsing automatisch bestraft moet worden. "Dat is precies waarom VAR bestaat — om alles te vertragen en te bepalen of er sprake was van kwaadwillende intentie of ernstig wangedrag."

Volgens Henry speelt ook de naam van Messi een rol in de discussie. "Mensen reageren zo heftig omdat het Messi is. Als het een andere speler was geweest, denk ik niet dat er zoveel ophef zou zijn."

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Bjorn Vandenabeele

Oostenrijk niet zonder moeite voorbij Jordanië

Oostenrijk heeft met de nodige moeite afgerekend met Jordanië. De Oostenrijkers haalden het uiteindelijk met 3-1, maar moesten diep gaan tegen een stugge tegenstander die lang uitzicht hield op een stunt.

Na een evenwichtige openingsfase brak Romano Schmid de ban met een heerlijk afstandsschot in de winkelhaak. Lang kon Oostenrijk daar niet van genieten, want Jordanië toonde zich gevaarlijk. Ali Olwan trof voor rust al de lat en zette kort na de pauze de verdiende 1-1 op het bord na een knappe solo.

Oostenrijk moest op zoek naar een nieuwe voorsprong. Marko Arnautovic leek daarvoor te zorgen, maar zijn doelpunt werd na een VAR-check afgekeurd wegens handspel van Posch in de aanloop. Even later viel de beslissing alsnog. Bij een hoekschop werkte Jordanië-verdediger Yazan Al-Arab de bal ongelukkig in eigen doel.

In de slotfase drong Jordanië nog aan, maar Oostenrijk hield stand. Arnautovic liet de kans op een ruimere zege nog liggen, maar dankzij een strafschop wegens hands in de laatste minuut van de extra tijd werd het alsnog 3-1.

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Bjorn Vandenabeele

Noorwegen klopt Irak: Haaland meteen goed bij schot

Noorwegen is met een overtuigende zege aan het WK voetbal begonnen. Tegen een strijdvaardig Irak hadden de Scandinaviërs het lange tijd niet onder de markt, maar dan stond Erling Haaland op. De spits van Manchester City maakte bij zijn WK-debuut meteen twee doelpunten en loodste zijn land naar een 1-4-overwinning.

Noorwegen begon ambitieus aan zijn eerste WK sinds 1998, maar vond moeilijk openingen tegen een goed georganiseerd Irak. Na een halfuur brak Haaland de ban door aan de tweede paal de 0-1 binnen te glijden. Irak knokte zich nog terug via publiekslieveling Aymen Hussein, maar vlak voor de rust strafte Haaland een verdedigende fout genadeloos af.

De topschutter was niet voortdurend in het spel betrokken, maar bewees andermaal zijn neus voor doelpunten. In het stadion van Boston, waar Diego Maradona in 1994 zijn laatste WK-goal maakte, opende Haaland zijn eigen WK-rekening. In de slotfase maakten Leo Østigård en een Iraaks owndoelpunt de ruime Noorse zege compleet.

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Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.

Messi schrijft opnieuw geschiedenis

Lionel Messi beleefde een droomstart van het WK. Met drie doelpunten tegen Algerije bracht hij zijn totaal op zestien WK-goals en evenaarde hij het record van Miroslav Klose. Daarmee staat de Argentijn nu bovenaan de lijst van WK-topschutters, voor Ronaldo (15) en Gerd Müller en Kylian Mbappé (14).

Het eerste doelpunt viel na een knappe pass van Rodrigo De Paul. Messi werkte van buiten het strafschopgebied koelbloedig af en zette zo de toon voor een indrukwekkende avond.

Emotioneel moment

Na afloop zorgde Messi voor een opvallende bekentenis. "Ik huilde na het eerste doelpunt, ja. Maar het had helemaal niets met voetbal te maken", klonk het. De Argentijn gaf aan dat hij moeilijke dagen achter de rug had en bedankte zijn ploegmaats voor hun steun.

Ook fysiek leek er geen enkel probleem. Vooraf waren er twijfels over zijn fitheid, maar de achtvoudige Ballon d'Or-winnaar maakte die in één wedstrijd volledig ongedaan.

Biografie en carrière

Messi werd geboren op 24 juni 1987 in Rosario, Argentinië. Na zijn opleiding bij Newell's Old Boys trok hij als tiener naar FC Barcelona, waar hij uitgroeide tot clubicoon. Daarna speelde hij voor Paris Saint-Germain en sinds 2023 voor Inter Miami. Met Argentinië won hij onder meer de Copa América en het WK van 2022. Individueel verzamelde hij acht Ballons d'Or en talloze records.

Tegen Algerije scoorde hij zijn vijftiende en zestiende WK-goal, waarna hij onder luid applaus naar de kant mocht. Argentinië won zo met 3-0, met drie doelpunten van hun grote superster. "Ik heb een paar moeilijke dagen doorgemaakt, maar ik ben dankbaar voor mijn teamgenoten omdat ze me veel kracht gaven", liet hij na afloop nog weten. De zeventiende WK-goal? Die lijkt slechts een kwestie van tijd.

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Lionel Messi

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