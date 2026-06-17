WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen?

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Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.