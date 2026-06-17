WK-LIVE 17/6
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling
Jeremy Doku staat mogelijk voor een van de moeilijkste keuzes uit zijn carrière. Moet hij het tornooi verlaten voor de geboorte van zijn eerste kind? Toby Alderweireld weet als geen ander hoe zwaar die afweging kan zijn. (Lees meer)
Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal
Het Nederlands elftal heeft nog maar één wedstrijd achter de rug, maar de kritiek stroomt al binnen. Opvallend genoeg gaat die niet over het spel, maar over de opvallende uitrusting van Oranje. (Lees meer)
WK LIVE 17/06: Messi schiet WK in brand met hattrick, ook zege voor Oostenrijk en Noorwegen
Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. (Lees meer)
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