WK-LIVE 17/6

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Jeremy Doku staat mogelijk voor een van de moeilijkste keuzes uit zijn carrière. Moet hij het tornooi verlaten voor de geboorte van zijn eerste kind? Toby Alderweireld weet als geen ander hoe zwaar die afweging kan zijn. (Lees meer)

Nederlands elftal krijgt bakken kritiek… maar het ligt niet aan het voetbal

Het Nederlands elftal heeft nog maar één wedstrijd achter de rug, maar de kritiek stroomt al binnen. Opvallend genoeg gaat die niet over het spel, maar over de opvallende uitrusting van Oranje. (Lees meer)

WK LIVE 17/06: Messi schiet WK in brand met hattrick, ook zege voor Oostenrijk en Noorwegen

Lionel Messi heeft zijn WK op sensationele wijze geopend. De Argentijnse vedette scoorde een hattrick tegen Algerije, evenaarde een historisch record en bewees op zijn 38ste dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. (Lees meer)

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Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 3-1 Senegal Senegal
Irak Irak 1-4 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 3-0 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 3-1 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 19:00 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 22:00 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

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