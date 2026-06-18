De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem
Foto: © photonews
Word fan van België! 2642

Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK.

Ligt de weg naar een goed WK voor de Rode Duivels helemaal open? Als ze hun groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland kunnen winnen, dan lijken ze toch nog wel een aantal voordelen te kunnen gaan behalen. Rest de vraag natuurlijk in de eerste plaats of ze hun groep gaan winnen.

De komende twee wedstrijden gaan de Belgen moeten proberen te winnen van Iran en Nieuw-Zeeland. Als het even kan, dan doen ze dat ook maar best met de nodige doelpunten verschil om zo te vermijden dat Egypte boven hun blijft staan in de stand.

Wat volgt er na de groepsfase voor de Rode Duivels?

Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd. De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust - een kleine domper mogelijk voor de Belgische fans.

Maar als de Belgen als groepswinnaar doorgaan, dan blijven ze wel in dat deel het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zou gespeeld worden op 1 juli om 22 uur.



Ook dat zou een meevaller zijn voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D. Bij groepswinst zou er dus nog twee keer kunnen gespeeld worden in Seattle.

In de zestiende finales wordt gespeeld tegen een nummer drie dus. Dat zou meer dan waarschijnlijk het land worden dat derde wordt in de groep A. Alles heeft te maken met de voorspellingen van welke acht teams doorgaan naar de zestiende finales als beste derde.

Ligt de weg naar de kwartfinales (tegen Spanje) helemaal open? 

De winnaar van Groep D? Dat is de groep met de USA, Paraguay, Australië en Turkije dat zich wist te plaatsen via de barrages. Volgens de simulaties die momenteel worden gemaakt zou er eerst tegen Tsjechië kunnen worden gespeeld door de Belgen. Zij zouden derde kunnen worden in hun groep.

Daarna volgt dan mogelijk een duel tegen Turkije of een andere nummer drie uit een andere groep. In de kwartfinales volgt dan de winnaar van groep H of een nummer twee uit drie andere groepen. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.

En wat als we tweede worden in onze groep?

Toch lijkt ook een tweede plaats in de groep niet meteen een reden tot paniek te moeten zijn. Volgens de meest waarschijnlijke updates van dit moment komen we dan in de andere tabelhelft eerst uit tegen Australië. 

In de achtste finales wacht dan een duel met Argentinië of Uruguay volgens de simulaties, maar in de kwartfinales zitten we met Colombia, Senegal, Ecuador of Zwitserland. Een iets minder zwaar gedeelte uit de loting. Als groepswinnaar kunnen we Frankrijk, Duitsland of Marokko krijgen in de halve finales, als nummer twee Brazilië of Engeland. Ook dat ziet er mogelijk zeker niet veel aantrekkelijker uit. Maar goed: eerst winnen tegen Iran?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

WK-LIVE 18/6: Tsjechië en Zuid-Afrika pakken eerste punten, maar schieten er niets mee op

WK-LIVE 18/6: Tsjechië en Zuid-Afrika pakken eerste punten, maar schieten er niets mee op

19:58
1
🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog

🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog

19:37
1
Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

20:00
Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

Supportersgids voor de Rode Duivels in Los Angeles: alle details en info voor België-Iran

17:45
Dit is de laatste stand van zaken in de zoektocht naar een nieuwe coach van Anderlecht: drie afhakers, maar...

Dit is de laatste stand van zaken in de zoektocht naar een nieuwe coach van Anderlecht: drie afhakers, maar...

19:40
Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

Deze scheidsrechter zal cruciaal duel van Rode Duivels tegen Iran fluiten

19:00
'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

'Tottenham wil Arsenal én Manchester City aftroeven voor speler die méér dan honderd miljoen euro zal kosten'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Verkooijen - Delorge - Lazare Amani

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/06: Verkooijen - Delorge - Lazare Amani

18:20
Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws

17:30
1
PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

18:20
Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

17:56
1
Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

Dévy Rigaux laat er geen twijfel over bestaan: Rode Duivel en voormalige JPL-kampioen op weg naar Feyenoord

16:00
'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'

'Domenico Tedesco wil JPL-speler naar Bologna halen'

17:00
2
Plots nieuws over Dirk Kuyt zorgt voor opschudding in Nederland: "Wij zijn verrast en verbaasd"

Plots nieuws over Dirk Kuyt zorgt voor opschudding in Nederland: "Wij zijn verrast en verbaasd"

16:30
Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

Héél nuchtere Senne Lammens over speelminuten en... Tim Krul-scenario bij de Rode Duivels

11:20
2
Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

Vanhaezebrouck legt pijnlijk probleem van Rode Duivels bloot: “Zeg dat gewoon niet!”

10:40
4
KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

KRC Genk ziet toekomst in jonge revelatie en handelt snel

15:30
Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

15:00
OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen

14:51
2
Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

Ex-speler van KV Mechelen verrast met uitspraak over Cristiano Ronaldo

13:50
Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

Degraderen ze effectief? Olympic Charleroi haalt zwaar geschut boven om in 1B te blijven

14:30
2
Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels

12:00
9
Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

12:51
10
Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

Jupiler Pro League 2026-2027: download de kalender van jouw favoriete ploeg!

13:30
Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

13:22
11
‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

12:30
Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

11:40
17
🎥 EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!" Interview

🎥 EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

08:10
1
‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

11:00
📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

📷 OFFICIEEL “Welkom thuis”: KAA Gent haalt eigen jeugdproduct terug in huis

10:25
3
‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

10:00
4
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

04:29
‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

‘Onverwachte exit op Club Brugge? Turkse club houdt het in de gaten’

09:30
3
Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

06:30
2
Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

09:00
5
Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

07:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 21:00 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 19/06 Qatar Qatar
Mexico Mexico 19/06 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 19/06 Australië Australië
Schotland Schotland 20/06 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 20/06 Haitï Haitï
Turkije Turkije 20/06 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 20/06 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 20/06 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 21/06 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 21/06 Japan Japan
Spanje Spanje 21/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21/06 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 22/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 🎥 Rode Duivel kent ze maar al te goed: Schotse fans zuipen Boston letterlijk droog JaKu JaKu over Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren Andreas2962 Andreas2962 over Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA trivece trivece over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' JaKu JaKu over Roberto Martinez zorgt voor woede in Portugal na uitgelekt nieuws den strep den strep over Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL Jolige Joep Jolige Joep over Degryse sloopt Roberto Martinez en maakt pijnlijke vergelijking met Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt voormalige JPL-kampioen binnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved