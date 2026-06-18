Een kamp op het allerhoogste niveau: 'Real Madrid én PSG houden miljoenengevecht voor... Karetsas'

Waar ligt de toekomst van Konstantinos Karetsas. De volledige Europese top verlekkert zich op het goudhaantje van KRC Genk. En twee Europese grootmachten bereiden momenteel een formeel bod voor. De Limburgers mogen dan weer dromen van de absolute jackpot.

We gaan de lijst met geïnteresseerde clubs in Konstantinos Karetsas niét opsommen. De reden is simpel: neem de top vijf van elke Europese topcompetitie en de voorgenoemde lijst zal al vrij tot héél compleet zijn.

De naam van de Belgische Griek staat dan ook al enkele seizoenen in het notitieboekje van elke zichzelf respecterende scout neergepend. Het was dan ook een verrassing dat KRC Genk er vorige zomer in slaagde om de middenvelder een seizoen langer in Limburg te houden.

KRC Genk zal Konstantinos Karetsas deze zomer niét tegenhouden

Dat lijkt deze zomer uitgesloten. Genk mikt op een transfersom van veertig miljoen euro en dat is geeneens overdreven. De vraag is niet wanneer een club een bod in die grootorde zal uitbrengen, maar vooral hoeveel miljoen euro er uiteindelijk extra zal nodig zijn om de handtekening van Karetsas te versieren.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de tienvoudig Grieks international vandaag op 35 miljoen euro. Daarmee is Karetsas overigens de meest waardevolle speler - op papier althans - op de Belgische velden. Zijn contract bij De Smurfen loopt tot medio 2029. Maar zoals hierboven al aangegeven: dat zal er echter voor zorgen dat de uiteindelijke transfersom hoger zal komen te liggen.

PSG en Real Madrid vechten om de handtekening van Karetsas

Het volledige plaatje zorgt ervoor dat Karetsas enkel nog spek voor de bek van de absolute topclubs is geworden. De Franse en Spaanse media weten alvast dat PSG en Real Madrid concrete interesse hebben. Beide grootmachten zien het potentieel in Karetsas en bereiden momenteel een openingsbod voor. Vooral de Parijzenaren zijn geneigd om ver te gaan voor de middenvelder.





Eveneens waard om te vermelden: Griekenland en Karetsas slaagden er niet in om zich te plaatsen voor het WK. Een deelname aan het toernooi zou de marktwaarde van de speler nog meer omhoog geduwd hebben… Al hebben we zo'n voorgevoel dat Genk stilaan mag beginnen dromen van vijftig miljoen euro en meer.

