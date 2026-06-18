Hugo Broos is woedend en haalt uit naar FIFA

Hugo Broos heeft hard uitgehaald naar de FIFA na de zware schorsing van Themba Zwane. De Belgische bondscoach begrijpt niets van de beslissing en verwijst zelfs naar Lionel Messi om zijn punt kracht bij te zetten.

Zuid-Afrika is zijn WK begonnen met een 2-0 nederlaag tegen Mexico. In die wedstrijd vielen er drie rode kaarten, waarvan twee voor de Zuid-Afrikanen. Yaya Sithole kreeg slechts één wedstrijd schorsing, maar ploegmaat Themba Zwane werd veel zwaarder gestraft met drie wedstrijden.

De middenvelder van Mamelodi Sundowns werd uitgesloten nadat hij bij een aanvallende actie een kleine tik met de onderarm had uitgedeeld. De VAR greep in en de scheidsrechter trok uiteindelijk rood. Hij zou hoe dan ook één duel missen, maar uiteindelijk werd de sanctie zwaarder met drie wedstrijden.

Hugo Broos is gefrustreerd

Zijn WK is, tenzij Zuid-Afrika een mirakel verricht, nu al afgelopen. Hugo Broos begrijpt die beslissing niet: "Drie wedstrijden schorsing. Dat is veel, veel en veel te streng. Zeker als ik zie wat er gisteren met Messi is gebeurd. Ik ben het er niet mee eens. Het frustreert me."

Volgens hem was de rode kaart al veel te streng: "Die rode kaart was overdreven. Themba legde gewoon zijn schouder tegen zijn tegenstander. Niets meer."

"De situatie is duidelijk. Als we niet winnen, heeft de laatste match tegen Zuid-Korea geen nut", voegde hij er nog aan toe. "Men bekritiseert me omdat ik te braaf zou zijn. Maar ik wil mijn spelers niet publiekelijk onder de bus duwen. Soms moet je voor de camera's liegen."





Het is waar dat de prestatie van Zuid-Afrika erg zwak was, en Hugo Broos kreeg dan ook kritiek. Dat verrast de bondscoach niet: "Toen we ons plaatsten, wilde men een standbeeld voor mij neerzetten. Ik had toen voorgesteld om het van hout te maken. Dan konden ze het gemakkelijk verbranden. Dat is wat er vandaag gebeurt."