Interview EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
| Reageer
EXCLUSIEF: Seattle-icoon keek zijn ogen uit en was niet enkel van Lukaku onder de indruk: "Wat een speler!"
Foto: © Voetbalkrant.com

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De Rode Duivels hebben zich tijdens het WK geïnstalleerd op het trainingscomplex van de Seattle Sounders. Voor de Amerikaanse topclub een eer. De Belgische sterren trainen er dagelijks, delen er faciliteiten met de thuisclub en werkten dinsdag zelfs een oefenwedstrijd af tegen de Sounders.

Voetbalkrant.com sprak exclusief met clubicoon en aanvoerder Jordan Morris, die zichtbaar onder de indruk is van wat hij de voorbije dagen van dichtbij heeft gezien.

“Het is geweldig”, vertelt Morris, topschuter aller tijden van de Sounders met 92 doelpunten. “Het is cool dat we onze infrastructuur kunnen delen met een ploeg van wereldklasse. We hebben gisteren tegen hen gespeeld en dat was een heel mooie ervaring. Hopelijk genieten ze ook van hun verblijf in Seattle.”

Duivels wonnen onderling duel

Dinsdag stond er op het trainingscomplex dus een oefenpartij op het programma tussen de Seattle Sounders en de Belgische internationals die maandag tegen Egypte weinig of geen speelminuten hadden gekregen. De Rode Duivels trokken daarin met 2-1 aan het langste eind.

Voor Morris was het vooral een unieke kans om enkele van de grootste namen uit het internationale voetbal van dichtbij mee te maken. “Je merkt meteen dat het spelers van wereldklasse zijn”, zegt hij. “Ze beschikken allemaal over enorm veel kwaliteit. Het was een geweldige ervaring om tegen hen te spelen. Kijk, ik hoop ook ooit nog op een WK te spelen. Dus zij zijn een motivatie voor mij."

Lukaku maakt indruk

Eén speler sprong er voor Morris nog iets meer uit dan de rest: Romelu Lukaku. “Als je naast hem staat, valt dat onmiddellijk op”, lacht de Amerikaanse spits. “Hij is een ongelooflijke speler. Sommige jongens van onze ploeg zijn opgegroeid terwijl ze naar hem keken. Hij heeft zo'n fantastische carrière uitgebouwd. Het was speciaal om tegen hem te spelen.”

Ook andere Belgen konden rekenen op lof van de Sounders-captain. Zo noemde hij onder meer Alexis Saelemaekers expliciet als een speler die hem was opgevallen. "Echt een heel goeie speler. Wauw!"

Inspiratie voor de volgende generatie

Voor Morris gaat de aanwezigheid van de Rode Duivels echter verder dan enkel een leuke ervaring. Het dagelijkse contact met een nationale ploeg van dit niveau werkt volgens hem ook inspirerend.

“Toen ik jong was, droomde ik ervan om op het hoogste niveau te spelen”, vertelt hij. “Nu zie ik van dichtbij hoe deze spelers trainen, hoeveel toewijding ze elke dag tonen en hoeveel werk ze verrichten om aan de top te blijven.”

Daarin schuilt volgens hem ook een belangrijke boodschap voor jonge voetballers. “Hopelijk hebben kinderen dezelfde droom: hun land vertegenwoordigen en ooit op het hoogste niveau spelen. Als je ziet hoeveel inspanningen deze spelers daarvoor leveren, begrijp je waarom ze staan waar ze vandaag staan.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Seattle Sounders

Meer nieuws

WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi

08:27
1
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training

04:29
Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

06:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06

07:05
Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

Nainggolan is vastberaden: hij wil terug naar de Jupiler Pro League

07:30
‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

07:05
Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam Interview

Van 10.000 naar 1,3 miljoen volgers: Rode Duivel over zijn plotselinge wereldfaam

22:00
Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

06:00
6
Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg

23:00
3
Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

Felle kritiek op Rudi Garcia, met verwijzing naar Donald Trump

17:30
3
'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

'Club Brugge heeft eerste zomertransfer beet en legt vijf miljoen euro op tafel voor middenvelder'

22:30
Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

Wie wordt de opvolger van Thibaut Courtois? "Ik ga er vol voor gaan"

19:30
WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

WK LIVE 17/06: Portugal schiet in eigen voet en geraakt niet voorbij DR Congo

20:59
39
Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess'

21:40
3
'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst en wil voormalig doelman van Anderlecht halen als vervanger voor Courtois'

21:20
'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

'SK Beveren stelt nieuwe coach aan die géén ervaring heeft als T1'

20:50
'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

'Liverpool vraagt Mo Salah om wél te blijven en Egyptenaar komt meteen met antwoord op de proppen'

20:20
Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

Italië én Fabrizio Romano in de ban van transfergerucht over... Kevin De Bruyne én Juventus!

20:00
Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

Gianni Infantino brengt bezoek aan Iraanse kleedkamer, bondscoach neemt géén blad voor de mond

19:00
'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

19:20
5
'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

'Ambitieuze promovendus wil shoppen bij Beerschot en Standard'

18:30
11
Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Miljoenendeal? 'Buitenlandse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

18:00
"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

"Het is breaking news: miljoenentalent van Chelsea kan naar Mechelen komen"

17:00
4
'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

'Genk wil 15 miljoen euro voor goudhaantje, Turkse club wil er twéé halen'

16:30
3
Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

Wat moeten we weten van Hammarby, de tegenstander van Anderlecht in Europa League?

16:00
Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

Stevig plan van Sam Kerkhofs, met nu ook versterking van bij Beerschot

15:30
Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

Ai, Garcia! Degryse stelt wel heel forse ingreep in basiself van Rode Duivels voor

10:00
36
Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

Dit is het oefenprogramma van Anderlecht, Union SG en Club Brugge

15:00
Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

Meeval voor Anderlecht, dubbele thuismatch voor Gent?

14:30
11
Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

Alderweireld spreekt klare taal over mogelijk vertrek van Doku voor bevalling

09:00
49
🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

🎥 Geslaagd of niet? Dit is het nieuwe thuisshirt van KV Kortrijk

14:00
1
Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

Anderlecht en Club Brugge mogen piste schrappen: 'Belgische doelman heeft keuze gemaakt'

13:30
Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

Deze man voorspelde drie keer op rij correcte wereldkampioen en geeft verrassende naam voor 2026

12:30
5
Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

Rigaux gaat hard: twee deals (waaronder miljoenentransfer JPL) rond

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/06: Fernandez Pardo - Rousseau

12:00
Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

17/06
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 3-1 Senegal Senegal
Irak Irak 1-4 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 3-0 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 3-1 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 1-1 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 4-2 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 1-0 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 1-3 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Stijlbreuk met het verleden: Anderlecht heeft een héél atypische zomermercato voor de boeg TIGERMANIA TIGERMANIA over WK LIVE 17/06: Messi met hattrick, maar moest hij rode kaart krijgen? Jasperd Jasperd over 'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent en RSC Anderlecht weten waar ze aan toe zijn: de mogelijke tegenstanders jawaddedadde jawaddedadde over Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza What the Frog What the Frog over Een héél straffe stunt: 'Gent troeft Belgische topclub én absolute Engelse traditieclub af voor Burgess' polvh polvh over WK-LIVE 18/6: Engeland wint boeiende topper, ook Genks doelpunt op WK Goro Goro over Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld" Jasperd Jasperd over 'Na Engelse en Franse clubs nog méér interesse: Genk wil 15 miljoen euro' Eric Stevens Eric Stevens over Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved