WK-LIVE 18/6
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training
De Rode Duivels hebben woensdag opnieuw getraind op hun basiskamp in de buurt van Seattle, maar niet iedereen verscheen op het oefenveld. Vooral de situatie van Zeno Debast blijft de technische staf van bondscoach Rudi Garcia bezighouden. (Lees meer)
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